'कांग्रेस राज में दोगुना हुआ कमीशन, 33000 करोड़ के बिल पेंडिंग...', ठेकेदारों ने CM सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी

कर्नाटक में ठेकेदारों के भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रही शिकायतों पर सिद्धारमैया सरकार की चुप्पी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है. राज्य के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सीएम को लिखी चिट्ठी में कहा है कि 33000 करोड़ का बिल पेंडिंग हैं और इससे प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस काल में कमीशन दोगुना हो गया है.

एक नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, "सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की गरिमा खो दी है. मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द इस्तीफा दें. कोई मंत्री खुलकर बोल नहीं रहे हैं और न ही कोई स्पष्टता दे रहे हैं. इसका मतलब है कि एक तरह से ठेकेदार सच ही कह रहे हैं."

यह भी पढ़ें: '7 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करें कास्ट सर्वे', कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश

दरअसल, कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एसोसिएशन का कहना है कि ठेकेदारों को लगातार भुगतान में देरी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है. उन्होंने दावा किया कि कई बार पत्र लिखकर और मौखिक रूप से मंत्रियों और अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ.

Advertisement

भुगतान में देरी से प्रोजेक्ट हो रहे प्रभावित

ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान में देरी के कारण कई प्रोजेक्ट प्रभावित हो रहे हैं और छोटे स्तर के ठेकेदार तो कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं. एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.

विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. उनका कहना है कि जब ठेकेदार बार-बार अपनी समस्या सरकार के सामने रख रहे हैं, तब भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है. नेताओं ने इसे "प्रशासनिक विफलता" बताया है.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक कांग्रेस ने MLC उम्मीदवारों के लिए तय किया आवेदन शुल्क, सभी को देने होंगे ₹1 लाख

सिद्धारमैया ने फिलहाल नहीं जारी किया कोई बयान

इस पूरे विवाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दबाव बढ़ा दिया है. विपक्ष लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रहा है और ठेकेदार भी अब सरकार से तत्काल जवाब चाहते हैं.

फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन जिस तरह से ठेकेदारों की नाराजगी और विपक्ष की आलोचना तेज हो रही है, उससे यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है.

---- समाप्त ----