फरीदाबाद में मिला 300 किलो RDX, बड़े हमले की साजिश नाकाम, कश्मीर में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर ने खोले राज

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है. यह बरामदगी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर की गई.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है. यह बरामदगी गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर की गई.

पुलिस के अनुसार, डॉ. आदिल राठर की गिरफ्तारी के बाद उसकी पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं. इससे पहले कश्मीर घाटी में उसके लॉकर से भी एक AK-47 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए गए थे. फिलहाल डॉक्टर आदिल अहमद राठर जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

किसने छिपाया हथियारों का जखीरा? 

डॉ. आदिल राठर इस समय जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में है. जांच में सामने आया है कि एक और डॉक्टर, डॉ. मुजमिल, जो कश्मीर का रहने वाला है, उसने ही फरीदाबाद में हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा छिपा रखा था. दोनों अब जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं, जहां उनसे पूछताछ जारी है.

बड़े आतंकी हमले की साजिश

डॉक्टर आदिल से पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई की. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 300 किलो आरडीएक्स, एक एके-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस व अन्य हथियार बरामद किए. 

बरामद विस्फोटक की मात्रा को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि यह किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश का हिस्सा हो सकता है. फिलहाल जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हैं और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

