फीमेल पेशेंट के साथ डॉक्टर ने किया गलत व्यवहार... शिकायत के बाद सस्पेंड कर शुरू हो गई जांच

जम्मू-कश्मीर के बानिहाल में स्थित सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर पर महिला मरीज ने गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है. इस मामले में सरकार ने डॉक्टर को निलंबित कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

एजेंसी के अनुसार, बानिहाल उप-जिला अस्पताल में एक फीमेल पेशेंट ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. गिरधारी लाल मंहस के खिलाफ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया. इस मुद्दे को बानिहाल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद शाहीन ने भी उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य मंत्री साकिना इटू से बात की और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मंत्री ने आश्वासन दिया कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सज्जाद शाहीन ने यह भी कहा कि शिकायत के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

बानिहाल के जिला विकास परिषद के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता इम्तियाज अहमद खांडे ने भी स्वास्थ्य सचिव सैयद आबिद शाह से मिलकर डॉक्टर के निलंबन और सख्त कार्रवाई की मांग की. स्वास्थ्य सचिव ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया. बाद में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया कि डॉ. गिरधारी लाल मंहस को तुरंत निलंबित किया गया है.

आदेश में कहा गया है कि डॉक्टर के कृत्यों की जांच पूरी होने तक डॉ. मंहस को निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जम्मू स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से जोड़ा जाएगा. इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाकर डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और जांच जारी है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के अनुचित या अपराधी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

