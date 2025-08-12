scorecardresearch
 

VIDEO: 'ये क्या कर रहे हैं आप...', जब अचानक भड़क गईं जया बच्चन, शख्स को दिया धक्का

जया बच्चन ने मंगलवार को एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर अपना आपा खो दिया, जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक शख्स को उन्होंने धक्का दे दिया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन उस शख्स को धक्का देती दिख रही हैं.

जया बच्चन ने शख्स को धक्का दिया और कहा 'क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है?' (Photo: Screengrab)
समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को एक बार फिर सार्वजनिक तौर पर अपना आपा खो दिया, जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक शख्स को उन्होंने धक्का दे दिया. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन उस शख्स को धक्का देती दिख रही हैं और कहती सुनाई देती हैं, 'क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है?'

जया बच्चन के पास उस समय उनकी साथी सांसद और शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी खड़ी थीं. जैसे ही जया बच्चन ने शख्स को धक्का दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने पीछे मुड़कर देखा और फिर क्लब की ओर बढ़ गईं.

पहले भी जाहिर कर चुकी हैं गुस्सा

यह पहला मौका नहीं है जब जया बच्चन ने सार्वजनिक रूप से किसी पर गुस्सा जाहिर किया हो. हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई विशेष बहस के दौरान, राज्यसभा सांसद ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को टोकते हुए कहा था, 'या तो आप बोलिए या मैं बोलूं.'

प्रियंका चतुर्वेदी को लगाई थी फटकार

उस समय उनके बगल में प्रियंका चतुर्वेदी बैठी थीं, जिन्हें जया बच्चन से हल्की फटकार भी मिली. जब जया बच्चन सत्ता पक्ष से टोकाटाकी बंद करने के लिए कह रही थीं, तब प्रियंका चतुर्वेदी अपने दाहिने हाथ से इशारा कर रही थीं. इस पर जया बच्चन ने उनकी ओर मुड़कर कहा, 'प्रियंका, मुझे कंट्रोल मत करो.' 

परिचय कराने पर भड़क गई थीं जया

पिछले साल जुलाई-अगस्त में भी जया बच्चन राज्यसभा में उस समय भड़क गई थीं, जब सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय 'जया अमिताभ बच्चन' के रूप में कराया. उन्होंने इस तरह परिचय कराए जाने पर कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा था, 'मैं, जया अमिताभ बच्चन, ये कहना चाहती हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन समझती हूं. और सर, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है. हम सहकर्मी हैं सर, आप भले ही कुर्सी पर बैठे हों...' इसके अलावा एक्ट्रेस से नेता बनीं जया बच्चन कई बार पपराज़ी पर भी बरस चुकी हैं.

