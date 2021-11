पंडित नेहरू को देश ने किया याद, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल बोले- एकता और शांति उनके लिए अहम रहे

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 14 नवंबर यानी आज जयंती है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि.

Tributes to Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his birth anniversary.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2021

सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी.

Delhi: Congress interim president Sonia Gandhi pays floral tribute to the nation's first Prime Minister #JawaharlalNehru at Shantivan, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/qCY5R5v4lE

राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को याद करते हुए, जिन्होंने हमेशा सत्य, एकता और शांति को हमेशा महत्व दिया.

“What we need is a generation of peace.”

- Pandit Jawaharlal Nehru



Remembering India’s first Prime Minister who greatly valued truth, unity and peace. pic.twitter.com/h89MpL39Ph

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2021

प्रियंका गांधी ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी

"...भारत भूमि में फैले सारे भारतवासी ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारत माता यही करोड़ों-करोड़ जनता है और भारत माता की जय उसकी भूमि पर रहने वाले इन सबकी जय है।"

~ पंडित जवाहर लाल नेहरू



भारत माता की जय में किसानों की जय है, जवानों की जय, श्रमिकों की जय है।#RememberingNehru pic.twitter.com/m8DelKDKFl

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 14, 2021