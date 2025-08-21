scorecardresearch
 

'कश्मीर हमारा है, अब समय आ गया...', जम्मू के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, कबूतर के पैर में बांधी पर्ची

यह धमकी मिलने के बाद जम्मू डिवीजन के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बीएसएफ के एक जवान ने जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर आरएस पुरा सेक्टर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस कबूतर को पकड़ा.

कबूतर के पैर में बंधी पर्ची में दी गई थी धमकी (Photo:ITG)
जम्मू के एक रेलवे स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की धमकी मिली है. यह धमकी एक कबूतर के पैर में बंधी पर्ची पर लिखी हुई थी. यह कबूतर बुधवार को भारत-पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके से पकड़ा गया है.

धमकी मिलने के बाद जम्मू डिवीजन के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बीएसएफ के एक जवान ने जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर आरएस पुरा सेक्टर में भारत-पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस कबूतर को पकड़ा है.

कबूतर के पैर में लगी पर्ची में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की धमकी उर्दू और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई थी. उर्दू संदेश में कहा गया था कि कश्मीर हमारा है, अब समय आ गया है. संदेश के अंत में अंग्रेजी में जम्मू स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की बात लिखी थी.

इस धमकी के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सूत्रों का कहना है कि यह सीमा पार से कुछ शरारती तत्वों की शरारत हो सकती है.

---- समाप्त ----
