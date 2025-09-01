अभय चौटाला के फार्महाउस में शिफ्ट हुए जगदीप धनखड़, परिवार संग योग और टेबल टेनिस में बीत रहा वक्त

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से चर्चाओं में हैं. पेंशन की खबरों के बाद अब वह अपने आवास को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने अपने आधिकारिक आवास से दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित एक निजी फॉर्महाउस में शिफ्ट किया है. छह हफ्ते पहले उन्होंने मानसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था. इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था. छतरपुर के जिस निजी फॉर्महाउस में वह शिफ्ट हुए हैं, वह इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) नेता अभय चौटाला का है.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने बताया है कि वह फ़िलहाल इसी फॉर्महाउस में रहेंगे जब तक टाइप-VIII का आधिकारिक सरकारी आवास रहने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है. उन्हें 34 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड बंगला आवंटित हुआ है.

21 जुलाई को दिया था इस्तीफा

जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था. इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली. अब तक वह संसद भवन के पास स्थित राष्ट्रपति भवन में रह रहे थे.

परिवार के साथ बिता रहे हैं समय

सूत्रों के अनुसार, धनखड़ अपना ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं. साथ ही योग और टेबल टेनिस का अभ्यास कर रहे हैं.

कब होगा उपराष्ट्रपति चुनाव?

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी हो गई थी. 9 सितंबर को अब मतदान होने वाले हैं. उसी दिन शाम को इसका परिणाम भी आ जाएगा.

इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का पालन करते हैं.

NDA ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है. वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

टाइप-VIII आवास की क्या हैं खासियतें?

भारत के रिटायर हुए उपराष्ट्रपति को सरकार की ओर से टाइप-VII आवास दिया जाता है, जो कि सरकारी घरों की सबसे हाई कैटेगरी मानी जाती है. ज्यादातर ऐसे आवास राष्ट्रीय राजधानी के वीआईपी इलाकों में स्थित होते हैं.

इस आवास में 8 बेडरूम, बड़े गार्डन, अलग ड्राइंग-डाइनिंग हॉल, स्टडी रूम, ऑफ़िस रूम, स्स्टाफ कॉटस, नौकरों के लिए रूम और गैरेज होते हैं.

