IRCTC Tour Package: अंडमान की हसीन वादियों की करें सैर, ट्रैवल से लेकर स्टे तक मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें किराया

IRCRC ने दिसंबर 2025 के लिए लखनऊ से 7 दिन 6 रात का अंडमान हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस पैकेज में पोर्ट ब्लेयर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे कॉर्बिन्स कोव, सेल्युलर जेल, रॉस द्वीप, हेवलॉक और नील द्वीप का भ्रमण शामिल है. यात्रियों के लिए फ्लाइट से ट्रैवल, थ्री स्टार होटल में ठहरने और खान-पान की व्यवस्था है.

Andaman Tour Package (File Photo- AI)
Andaman Tour Package (File Photo- AI)

अगर आप साल के आखिरी महीने में छुट्टी बिताने के लिए कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर के पहले सप्ताह में आईआरसीटीसी आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 06 रात्रि एवं 07 दिन का अदभुत अंडमान भ्रमण के लिए हवाई टूर पैकेज लॉंच किया जा रहा है. जो 02-12-2025 से 08-12-2025 तक चलाया जाएगा. इस टूर के दौरान आप अंडमान की हसीन वादियों का भ्रमण कर सकते हैं.

जानिए इस टूर की विशेषताएं:-

इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर जाने-आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खान-पान एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की गई है. यात्रा के दौरान पोर्ट ब्लेयर में-कॉर्बिन्स कोव बीच, सेल्युलर जेल , लाइट एंड साउंड शो, रॉस द्वीप, उत्तरी खाड़ी द्वीप,हेवलॉक में कालापत्थर समुद्र तट एवं राधा नगर समुद्र तट, नील द्वीप में लखमनपुर समुद्र तट, प्राकृतिक पुल, भरतपुर समुद्र तट का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया:

इस हवाई टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 76500/-, दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 63000/-, तीन व्यक्तियो के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति रु. 62400/-, माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य रु. 57700/-, बेड सहित एवं मूल्य रु. 54100/- बिना बेड के होगा.

इस तरह करें बुकिंग:

इस संदर्भ में आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि उक्त यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते है. लखनऊ.8287930911/9236391911/8287930902 कानपुर. 9415042930 

