फ्लाइट से ट्रैवल, होटल में स्टे और फ्री खाना! IRCTC लाया राजस्थान हेरिटेज टूर पैकेज, जानें बुकिंग डिटेल

Rajasthan Heritage Route Tour: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) एक तरफ जहां ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए टूर पैकेज संचालित करता है. वही, दूसरी तरफ हवाई टूर पैकेज का भी संचालन करता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी के उत्तरी क्षेत्र लखनऊ द्वारा " उदयपुर टू जैसलमेर- राजस्थान हेरिटेज रुट" नाम से एक हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह पैकेज 06 रात एवं 07 दिन की अवधि का होगा.

जिसकी प्रस्थान तिथि 24 नवंबर 2025 निर्धारित है. इस यात्रा के अंतर्गत पर्यटक उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर एवं जैसलमेर (कैंप अनुभव सहित) जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया जा सकेगा,

जानिए टूर की विशेषताएं

इस टूर में पर्यटकों के लिए लखनऊ से फ्लाइट की सुविधा एवं वापसी की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था थ्री स्टार होटल में की जाएगी. टूर के दौरान पर्यटकों को उदयपुर की झीलें व महल, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला एवं जैसलमेर का थार डेजर्ट कैंप का भ्रमण कराया जाएगा.



जानिए कितना होगा किराया

इस टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर प्रति व्यक्ति ₹70,500/-,दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति ₹55,400/-,तीन व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति ₹52,300/-,माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य ₹48,700/- (बेड सहित) एवं ₹45,000/- (बिना बेड) के होगा.

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. पर्यटक आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ से भी बुकिंग कर सकते हैं.

साथ ही ऑनलाइन www.irctctourism.com पर भी बुकिंग की जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए 9236391909, 9236367954, 9236391911 पर संपर्क किया जा सकता है.

