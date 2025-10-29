scorecardresearch
 

दुबई-अबूधाबी घूमने का मौका, 5 दिन की होगी ट्रिप, खर्च से लेकर टूर पैकेज बुकिंग तक...जानें सबकुछ

Affordable Dubai Trip from India: अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप का सपना देख रहे हैं और बजट में विदेश घूमना चाहते हैं, तो IRCTC का दुबई–अबूधाबी टूर पैकेज आपके लिए शानदार मौका बन सकता है. आइए जानते हैं आप कितने रुपयों में यह यात्रा कर सकते हैं कैसे इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं.

1 लाख से कम में आप दुबई घूम सकते हैं. (Photo: Unsplash)
अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करने का सोच रहे हैं तो IRCTC का दुबई-अबूधाबी टूर पैकेज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है. IRCTC ने एक किफायती इंटरनेशनल टूर पैकेज लॉन्च किया है. इस खास टूर पैकेज में आप 5 दिन और 4 रात की यात्रा कर अपने एक्सपीरियंस को मजेदार बना सकते हैं. IRCTC ने इस टूर की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर शेयर की है. आइए जानते हैं कि इस इंटरनेशनल सफर का आनंद लेने के लिए आपका कितना खर्च आने वाला है और कैसे इस टूर पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं.

IRCTC के टूर पैकेज की डिटेल 
आईआरसीटीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि आप IRCTC के साथ ड्रीम हॉलीडे को हकीकत बना सकते हैं. Dubai–Abu Dhabi टूर में शामिल होकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं. इस टूर पैकेज में आप आइकोनिक स्काईलाइन से लेकर डेजर्ट एडवेंचर्स तक, सब कुछ पा सकते हैं. इस टूर को आप 4 रात/5 दिन के लिए ₹93,750/- प्रति व्यक्ति से शुरू कर सकते हैं.

दुबई-अबूधाबी आईआरसीटीसी टूर पैकेज की कीमतें (प्रति व्यक्ति):

  • सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹1,12,500
  • डबल ऑक्यूपेंसी: ₹94,500
  • ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹93,750
  • बच्चा (5–11 साल) बेड के साथ: ₹89,950
  • बच्चा (2–11 साल) बिना बेड: ₹76,500

जानिए कब से होगा सफर शुरू?
IRCTC का Dubai- Abu Dhabi ex Bengaluru टूर पैकेज आपके लिए शानदार इंटरनेशनल यात्रा का अनुभव दे सकता है. ये पैकेज खास तौर पर उन ट्रैवलर्स के लिए मजेदार और यादगार बन सकता है, जो दुबई-अबूधाबी घूमने का सपना देखते हैं. आप इस यात्रा की शुरुआत 17 नवंबर 2025 को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कर सकेंगे. इसमें कुल 30 सीटें उपलब्ध होंगी.

अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें.

