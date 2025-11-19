IRCTC लाया नॉर्थ-साउथ गोवा घूमने का शानदार ऑफर, फटाफट करें बुकिंग

क्रिसमस के अवसर पर IRCTC यात्रियों के लिए खास टूर पैकेज लेकर आया है. अगर आप इस त्योहार के समय घूमने का विचार कर रहे हैं, तो यह पैकेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. इस पैकेज में आपको 5 दिन और 4 रातों तक नॉर्थ और साउथ गोवा घूमने का मौका मिलेगा.
IRCTC ने शेयर की जानकारी
IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस टूर पैकेज की जानकारी शेयर की है. IRCTC के मुताबिक, त्योहारों की खुशियों को मनाने के लिए यात्री कोलकाता से शुरू होने वाले इस क्रिसमस स्पेशल टूर पैकेज के जरिए नॉर्थ और साउथ गोवा की धूप, रेत और शांति का अनुभव कर सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से 4 रातों/5 दिनों का सफर कर सकते हैं.
ये होंगी कीमतें
आप कॉल/एसएमएस/Whatsapp के लिए 9002040126 और 8595904071 का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें आईआरसीटीसी के अनुसार, यह यात्रा 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की जाएगी. क्रिसमस स्पेशल पैकेज की ये यात्रा कोलकाता से फ्लाइट के माध्यम से की जाएगी.
