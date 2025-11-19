IRCTC लाया नॉर्थ-साउथ गोवा घूमने का शानदार ऑफर, फटाफट करें बुकिंग

क्रिसमस के अवसर पर IRCTC यात्रियों के लिए खास टूर पैकेज लेकर आया है. अगर आप इस त्योहार के समय घूमने का विचार कर रहे हैं, तो यह पैकेज आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है. इस पैकेज में आपको 5 दिन और 4 रातों तक नॉर्थ और साउथ गोवा घूमने का मौका मिलेगा.

IRCTC ने शेयर की जानकारी

IRCTC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस टूर पैकेज की जानकारी शेयर की है. IRCTC के मुताबिक, त्योहारों की खुशियों को मनाने के लिए यात्री कोलकाता से शुरू होने वाले इस क्रिसमस स्पेशल टूर पैकेज के जरिए नॉर्थ और साउथ गोवा की धूप, रेत और शांति का अनुभव कर सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से 4 रातों/5 दिनों का सफर कर सकते हैं.

Ring in the festive cheer with IRCTC's Goa Getaway – Christmas Special Tour Package from Kolkata. Experience the sun, sand, and serenity of North & South Goa in 4 Nights/5 Days at just ₹44,000/- onwards pp*. Book now! https://t.co/c3vrRA5ga9



(packageCode=EHA043A)… pic.twitter.com/nqFZxPS7qn — IRCTC (@IRCTCofficial) November 15, 2025

ये होंगी कीमतें

सिंगल ऑक्युपेंसी के लिए ₹55,200/- प्रति व्यक्ति

डबल ऑक्युपेंसी के लिए ₹45,000/- प्रति व्यक्ति

ट्रिपल ऑक्युपेंसी के लिए ₹44,000/- प्रति व्यक्ति

बच्चे (2–11 वर्ष) बेड सहित ₹35,200/-

बच्चे (2–11 वर्ष) बिना बेड ₹35,200/-

आप कॉल/एसएमएस/Whatsapp के लिए 9002040126 और 8595904071 का इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें आईआरसीटीसी के अनुसार, यह यात्रा 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक की जाएगी. क्रिसमस स्पेशल पैकेज की ये यात्रा कोलकाता से फ्लाइट के माध्यम से की जाएगी.

बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

