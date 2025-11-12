नए साल में प्लान करें दक्षिण भारत की ट्रिप, टूर पैकेज में मिलेंगी कई सुविधाएं, जानें बुकिंग डिटेल्स

अगर आप नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों और पर्यटन स्थलों के भ्रमण के साथ करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होने वाला यह टूर भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से कराया जाएगा.

इस टूर में पर्यटकों को तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का भ्रमण कराया जाएगा. इस यात्रा का संचालन 03 से 14 जनवरी,2026 तक 11 रात एवं 12 दिन के लिए किया जाएगा.

जानिए इस टूर की खासियत

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से संचालित किए जा रहे इस टूर में इस गाड़ी में श्रेणी के अनुसार कुल बर्थों की संख्या 767 है. जिसमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में कुल 49 सीटें, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में कुल 70 सीटें एवं शयनयान श्रेणी में कुल 648 सीटें निर्धारित की गई हैं. इस यात्रा मे यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर स्टेशन निर्धारित किए गए हैं.

जानिए कितना होगा किराया

इस यात्रा के लिए इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लासं) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु. 24790/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु. 23400/- है. जिसमें स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है.

स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु. 42530 /- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु.- 40900 /- है. जिसमें 3 एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी.

कम्फर्ट श्रेणी (2एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु. 56710/-प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु. 54750/- है. जिसमें 2एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी.

इस पैकेज में 02 एसी, 03 एसी एवं स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण शामिल है. इस यात्रा सेवा में एल.टी.सी एवं ई.ए.आई. की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है.

इस तरह करें बुकिंग:

इस टूर पैकेज के संदर्भ में पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. इस यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ

स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की बेवसाइट से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है. साथ ही अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं- 9236391908,

8287930908, 9236391914, 8287930937, 9236391925, 8595924294.

