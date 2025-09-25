तिरुपति से लेकर अयोध्या धाम तक...भारत गौरव ट्रेन से करें धार्मिक स्थलों के दर्शन, IRCTC लाया स्पेशल टूर पैकेज

IRCTC दक्षिण भारत यात्रा और ज्योतिर्लिंग दर्शन का मौका दे रहा है. अगर आप दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है. IRCTC की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के जरिए आप 12 रातों और 13 दिनों में पवित्र स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, ये यात्राएं आपको बजट के हिसाब से मिल सकती हैं.
पैकेज में शामिल हैं दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल:
• तिरुपति
• रामेश्वरम
• मदुरै
• कन्याकुमारी
• तिरुवनंतपुरम
• मल्लिकार्जुन
ये होंगे बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग स्टेशन
सहरसा, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा जं., समस्तीपुर जं., मुजफ्फरपुर जं., हाजीपुर (एचजेपी), पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, प्रयागराज छिवकी .
दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु आईआरसीटीसी - भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा दक्षिण भारत यात्रा व ज्योतिर्लिंग दर्शन पैकेज सेवा का संचालन किया जा रहा है।
कितना लगेगा पैकेज शुल्क?
IRCTC के इस पैकेज की शुरुआत ₹25,620 प्रति व्यक्ति से होगी. इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत सहरसा से होगी, जहां से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 5 दिसंबर 2025 को रवाना होगी. कुल यात्रा अवधि 12 रातों और 13 दिनों की होगी, जिसमें श्रद्धालु दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे.
पुरी, गंगासागर और अयोध्या धाम यात्रा
IRCTC ने एक और तीर्थ यात्रा का मौका दे रही है, जिसमें आप भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा 11 रातों और 12 दिनों में पुरी, गंगासागर, अयोध्या धाम समेत कई दर्शनीय स्थलों का दर्शन कर सकते हैं.
इस पैकेज में शामिल स्थल:
• पुरी
• गंगासागर
• कोलकाता
• गया
• वाराणसी
• अयोध्या
• जसीडीह
11 रात एवं 12 दिन की यात्रा में पुरी, अयोध्या धाम, गंगासागर और अन्य दर्शनीय स्थलों की यात्रा करें।
यात्रा की शुरुआत कहां से होगी?
इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत उदयपुर से होगी, जहां से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 4 अक्टूबर 2025 को रवाना होगी. कुल यात्रा अवधि में 11 रातें और 12 दिन शामिल होंगे, जिसमें श्रद्धालु इन स्थलों का दर्शन कर सकेंगे. IRCTC के इस पैकेज की शुरुआत ₹24,560 प्रति व्यक्ति से होगी.
