IRCTC Account: इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाएं IRCTC अकाउंट, बहुत आसान है तरीका

How to create new account on IRCTC: भारतीय रेलवे की किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट यदि आपको बुक करवाना है तो फिर आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की मदद लेनी होगी. आईआरसीटीसी के जरिए से आप रेलवे टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी. आईआरसीटीसी की आईडी बनाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. यहां हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं, जिसके जरिए से आप IRCTC पर अपना अकाउंट बना सकते हैं.

IRCTC पर ऐसे बनाएं अपना अकाउंट

स्टेप 1- सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं.

स्टेप 2- अब नया अकाउंट बनाने के लिए आपको लॉगइन के बगल में रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

स्टेप 3- यहां आपके लिए रजिट्रेशन फॉर्म खुलेगा. इसमें आपको अपना यूजरनेम भरना होगा. इसकी लिमिट 3 से लेकर 35 कैरेक्टर तक होती है.

स्टेप 6- अब आपको सिक्योरिटी सवाल और जवाब चुनने होंगे.

स्टेप 7- आप अपना नाम, जेंडर, ऑक्युपेशन, डेट ऑफ बर्थ आदि की डिटेल भरें.

स्टेप 8-अब वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरें.

स्टेप 9- अब पूरा पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस भरें.

स्टेप 10- अब इमेज में दिखाए गए टेक्स्ट को भरें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें.

स्टेप 11- अब आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कोड आएगा. इसको भरकर सब्मिट पर क्लिक कर दें. आपका IRCTC अकाउंट बन जाएगा.