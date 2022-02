Indian Railway: चंडीगढ़, मनाली और शिमला की करें यात्रा, IRCTC लाया धमाकेदार पैकेज, जानें डिटेल्स

IRCTC package: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने चंडीगढ़, मनाली और शिमला के लिए विशेष हवाई पैकेज शुरू किया है. इस पैकेज का नाम "DELIGHTFUL HIMACHAL" है. 7 रात और 8 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 15 अप्रैल 2022 से होगी.

पैकेज में क्या है शामिल -

IRCTC इस डिलाइटफुल टूर पैकेज के जरिए हिमाचल के सबसे अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा आकर्षक स्थलों को कवर कर रहा है. 15 अप्रैल को पर्यटक पटना हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरेंगे. यहां एक दिन रुकने के बाद अगले दिन यात्री सड़क मार्ग से शिमला के लिए रवाना होंगे. शिमला पहुंचने के बाद यात्री रात का विश्राम और भोजन सीधे होटल में करेंगे. अगले दिन नाश्ते के बाद पर्यटक शिमला के निकट एक हिल स्टेशन कुफरी के लिए रवाना होंगे. शाम को यात्री कुफरी के दर्शन कर माल रोड शिमला लौटेंगे.

अगले दिन नाश्ते के बाद यात्री मनाली के लिए रवाना होंगे. मनाली पहुंचने के बाद पर्यटक होटल में चेक इन करेंगे. होटल में रात्रि विश्राम करने के बाद यात्री अगली सुबह नाश्ते के बाद मनाली के लिए रवाना होंगे. मनाली में यात्री हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर, वशिष्ठ मंदिर स्नान, वन विहार, तिब्बती मठ और क्लब हाउस जैसी जगहों का भ्रमण करेंगे. अगले दिन यात्री रोहतांग दर्रे और अटल सुरंग के लिए रवाना होंगे. यात्री रोहतांग दर्रे से मनाली वापस जाते समय सोलंग घाटी की यात्रा भी करेंगे. अगले दिन यात्री मनाली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे.

With unique sites & magnificent views, #Himachal #Pradesh is a nature lover's paradise. Beat the heat & escape to this refreshing land with #IRCTC's 8D/7N ‘Delightful Himachal' tour that departs on15 Apr 2022. #Book on https://t.co/N09vdXpv41 @AmritMahotsav