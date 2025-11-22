'भारत दुनिया भर में बहुत अच्छा कर रहा...', मैकाले माइंडसेट पर बहस के बीच बोले विलियम डेलरिम्पल

स्कॉटलैंड के लेखक और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने कहा है कि भारत के कई भाषाएं बोलने वाले पढ़े-लिखे अमीर लोग, जो इंग्लिश और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बराबर सहज हैं, ग्लोबल आर्थिक मंच पर देश के आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. उनका यह बयान थॉमस मैकाले की विरासत पर नई बहस के बीच आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीयों से 'मैकाले द्वारा भारत पर थोपी गई गुलामी की सोच से खुद को आज़ाद करने' की अपील की थी और मैकाले के शिक्षा सुधारों की 200वीं सालगिरह तक 10 साल के राष्ट्रीय संकल्प का आह्वान किया था.

PM 1835 में मैकाले शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का ज़िक्र कर रहे थे, जिसने इंग्लिश को पढ़ाई का जरिया बनाया और पारंपरिक भारतीय पढ़ाई के बजाय पश्चिमी साहित्य और विज्ञान को प्राथमिकता दी.

'नया भारत एक ऐसा भारत है...'

भाषा, कॉलोनियल असर और आत्मविश्वास पर चल रही पब्लिक बातचीत के बारे में बोलते हुए, डेलरिम्पल ने कहा कि आज भारत को एक ऐसी पीढ़ी लीड कर रही है, जो अपनी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों को छोड़े बिना इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "नया भारत एक ऐसा भारत है, जो अमेरिका में हर बड़े बिज़नेस पर कब्ज़ा कर रहा है और दुनिया भर में बहुत अच्छा कर रहा है. ये वे लोग हैं, जो भारत को उसके अगले फेज़ में ले जा रहे हैं."

उन्होंने कहा कि भारत की ताकत इंग्लिश और रीजनल भाषाओं में से किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों का इस्तेमाल करने में है.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की अलग-अलग भारतीय साहित्यिक परंपराओं को दिखाने की कोशिशों की ओर इशारा करते हुए डेलरिम्पल ने कहा, "यह सही है कि लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को कम नहीं समझना चाहिए और उन्हें क्षेत्रीय भाषा के साहित्य का जश्न मनाना चाहिए. लेकिन यह भी ज़रूरी है कि पढ़े-लिखे एलीट लोग इंटरनेशनल लेवल पर डील कर सकें और दुनिया भर के बिज़नेस पर कब्ज़ा कर सकें. यह एक या दूसरे का सवाल नहीं है, यह दोनों होना चाहिए और यही भारत की एक बड़ी ताकत है."

'बिहार में लालू यादव जैसे लोग...'

1980 के दशक में भारत में अपने शुरुआती सालों को याद करते हुए, डेलरिम्पल ने कहा कि कॉलोनियल दौर के कल्चरल एलीट तब भी हाशिए पर थे. उन्होंने कहा, "कुछ पुराने क्लब बचे थे, जहां दोस्त घूमते थे और बरामदे में जिन और टॉनिक पीते थे, लेकिन 1980 के दशक में भी, वे लोगों का दबदबा रखने वाला ग्रुप नहीं थे. दबदबा रखने वाले बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे लोग थे. उनके पास असली ताकत थी. लेकिन यही भारतीय डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि कितनी जल्दी उस एलीट ग्रुप की जगह दूसरे ग्रुप्स की डेमोक्रेटिक ताकत ने ले ली."

उन्होंने भारत के भविष्य के लिए दुनिया भर में काबिल, कई भाषाओं में बात करने वाले प्रोफेशनल क्लास की अहमियत पर ज़ोर दिया और कहा, "पढ़े-लिखे एलीट जो कई भाषाएं जानते हैं और एक ही वक्त में बेंगलुरु, लंदन और LA में बिज़नेस चला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भारत बहुत अमीर, दुनिया में छाए हुए, प्रभावशाली और इंटरनेशनल लेवल पर टॉप रैंक पर परफॉर्म करने वाला बनेगा."

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या भारत का दुनिया की तरफ देखने वाला एलीट मैकाले के एजुकेशन सिस्टम की वजह से उभरा, डेलरिम्पल ने माना कि आज़ादी की लड़ाई के भारतीय नेताओं (जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू) ने अपने पास मौजूद सबसे अच्छी ग्लोबल एजुकेशन का इस्तेमाल सोच-समझकर किया.

उन्होंने कहा, "आप बहुत बुरी तरह से कम आंक सकते हैं कि ये लोग कितने शानदार थे. उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से ग्लोबल एजुकेशन की सबसे अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल भारत के फायदे के लिए किया."

डेलरिम्पल ने इस बात को खारिज कर दिया कि मैकाले का असर भारत को बताता है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैकाले बहुत बुरा था और मेरे परिवार ने उसके किए के खिलाफ बहुत मज़बूती से लड़ाई लड़ी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने भारत को तोड़ा. 1858 से 1947 तक (ब्रिटिश) राज सिर्फ़ 90 साल चला, जो भारतीय इतिहास में पलक झपकने जैसा है. यह एक मज़बूत आज़ाद देश है. भारतीय वही लेते हैं, जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है और जो उनके फ़ायदे के लिए होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. यह सोचना कि वे मैकाले के किसी पुराने भूत के आस-पास मंडरा रहे हैं और उसके अधीन हैं, उनकी काबिलियत, मज़बूती और प्रैक्टिकल सोच को कम आंकना है."

