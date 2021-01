गुड न्यूज! ट्रेनों में मिलेगा मन पसंद खाना, रेलवे फिर शुरू कर रहा E-Catering सुविधा

कोरोना महामारी के कारण ट्रेनों में बंद भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन (IRCTC) की ई-कैटरिंग की सुविधा फिर से शुरू होने जा रही है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने इसके लिए IRCTC को अनुमति दे दी है. हालांकि, अभी फिलहाल रेलवे की E-Catering सुविधा चुनिंदा स्टेशनों पर ही फिर से शुरू की जाएगी.

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे फिर से ट्रेनों में ई-कैटरिंग सर्विस शुरू करने जा रहा है. अब ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को ऑर्डर बुक करने पर खाना मिल सकेगा. देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर एक बार फिर ई-कैटरिंग की शुरुआत की जाएगी. बता दें कि कोरोना संक्रमण से यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये सेवा बंद कर दी गई थी.

IRCTC की E-Catering सुविधा के माध्यम से यात्री अपनी पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. ऑर्डर के समय ही यात्रियों को इस बात की जानकारी भी मिल जाएगी कि आपका खाना कितनी देर में और किस स्टेशन पर मिल जाएगा. इसके लिए यात्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सीट पर ही डिलीवर किया जाएगा.

📣 Further enhancing passenger convenience, Indian Railways to resume e-Catering services at selected stations while maintaining all the health protocols.



With this, passengers can order food en-route & enjoy their train journeys 🍲 pic.twitter.com/5z9CMwOEdx