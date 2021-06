Indian Railways: यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनें, टिकट बुकिंग जारी, लिस्ट में देखें रूट्स

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के साथ ही भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है. लॉकडाउन से अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी भी की है. रेलवे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की सुविधा को देखते हुए गोरखपुर-पनवेल, दिल्ली-गोरखपुर तथा छपरा-पनवेल के बीच समर स्पेशल ट्रेनें (Summer Special Trains) चलाने की शुरुआत की गई है.

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने 6, 7 और 12 जून से तीन जोड़ी यानी 6 समर स्पेशल ट्रेनें (Summer Special Trains) चलाने का फैसला किया है. ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, बलिया जैसे शहरों से होकर गुजरेंगी. उत्तर रेलवे (Northern Railways) के मुताबिक ये समर स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित (Reserved) होंगी.

वहीं, पश्चिम रेलवे (Western Railways) के मुताबिक यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाया गया है. जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार की ट्रेनें शामिल हैं. ये गाड़ियां बांद्रा, अहमदाबाद, छपरा, मऊ, समस्तीपुर, गुवाहाटी, राजकोट समेत कई शहरों के लिए चलेंगी.

