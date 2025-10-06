ड्रोन से की जा रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सफाई, सामने आया वीडियो

अमृत भारत एक्सप्रेस अपनी एडवांस टेक्नॉलीजी के लिए जानी जाती है. इस ट्रेन के डिजाइन और सुविधाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है. बताया जाता है कि यह स्वदेशी ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की भावना को और मजबूत करती है. हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अमृत भारत एक्सप्रेस सफाई ड्रोन की मदद से की जा रही है.

ऐसे की जा रही आधुनिक तरीके से ट्रेन की सफाई

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट की गई वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक ड्रोन की मदद से ट्रेन की सफाई की जा रही है. इसमें ड्रोन की मदद से पानी को ट्रेन पर स्प्रे किया जा रहा है. वीडियो में ट्रेन को बाहर से साफ करते हुए दिखाया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे (Ministry of Railway) ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि... स्मार्ट ट्रेनें, स्मार्ट क्लिनिंग... ड्रोन-पावर्ड क्लिनिंग से अमृत भारत एक्सप्रेस एक बेदाग चमक देती है.

Smart trains, Smarter cleaning✨

Drone-powered cleaning gives Amrit Bharat Express a pristine shine.#SpecialCampaign5.0 #SCDPM5_0 pic.twitter.com/GPmXqPjVAp — Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 5, 2025

टेकनॉलोजी से लैस है ये ट्रेन

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी गई है, इस ट्रेन को आधुनिक टेक्नॉलोजी से लैस किया गया है. इसके कोचों में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल और बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोर स्ट्रिप्स, आरामदायक कुशन वाली सीटें और अपग्रेडेड बर्थ जैसी सुविधाएं शामिल हैं. हर शौचालय में इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक फ्लशिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक सोप डिस्पेंसर और फायर सप्रेशन जैसी टेक्नॉलोजी दी गई है.

इस ट्रेन में दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा ट्रेन में फास्ट चार्जिंग पोर्ट, पैंट्री कार और अन्य मॉडर्न सुविधाएं इसमें सफर करने वाले हर यात्री के सपर को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती है. इस समय भारत में कुल 15 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं.

