Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलने वाली हैं कई स्पेशल ट्रेन

भारतीय रेलवे (Indian Railways) आने वाले दिनों में कुछ और स्पेशल ट्रेनें चला सकता है. रेल मंत्रालय के मुताबिक अधिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए राज्य सरकारों से बातचीत भी की जा रही है. भारतीय रेलवे यात्रियों की अधिक सुविधा के लिए और स्पेशल ट्रेनें (Special Train) चलाने की योजना बना रहा है.

हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि रेलवे कितनी और स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे वर्तमान में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है.

More special trains are being planned, state governments are being consulted: Ministry of Railway. pic.twitter.com/pXPVwobdLT