Railway News: रेलवे ने 2 अक्टूबर से शुरू कीं ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है. आज यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर रेलवे ने कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है. जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है घर से दूर रहने वाले कई लोग अपने-अपने घर जाने की तैयारियां करने लगते हैं. यात्रियों को त्योहारों के समय बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे के द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है.
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि आज से कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है.
ये है 2 अक्टूबर से चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनें
वलसाड - खातीपुरा
वलसाड से खातीपुरा के लिए (ट्रेन संख्या 09007) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को दोपहर 1:50 बजे प्रस्थान करेगी.
वडोदरा - कोलकाता
वडोदरा से कोलकाता के लिए (ट्रेन संख्या 03110) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को शाम 4:45 बजे प्रस्थान करेगी.
चर्लपल्ली - मालदा टाउन
चर्लपल्ली से मालदा टाउन के लिए (ट्रेन संख्या 03429) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को दोपहर 3:50 पर प्रस्थान करेगी.
पर्व का उल्लास और यात्रा की सहजता – दोनों का साथ#PujaSpecialTrains pic.twitter.com/K5qQelm9Ci— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 2, 2025
काठगोदाम - मुंबई सेंट्रल
काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल के लिए (ट्रेन संख्या 09076) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन हर गुरुवार को शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेगी.
डॉ. अम्बेडकर नगर - पटना
डॉ. अम्बेडकर नगर से पटना के लिए (ट्रेन संख्या 09343) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को शाम 6:30 बजे प्रस्थान करेगी.