scorecardresearch
 

Feedback

Railway News: रेलवे ने 2 अक्टूबर से शुरू कीं ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

आज (2 अक्तूबर) से भारतीय रेलवे ने कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू कीं हैं. त्योहारों के समय अक्सर लोग अपने घर जाने का विचार बनाते हैं, कई लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे ने फिर से यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की है. आइए जानते हैं ये ट्रेनें कौन-सी हैं?

Advertisement
X
रेलवे ने 2 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं (फाइल फोटो-ITG)
रेलवे ने 2 अक्टूबर से पूजा स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं (फाइल फोटो-ITG)

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है. आज यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर रेलवे ने कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है. जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है घर से दूर रहने वाले कई लोग अपने-अपने घर जाने की तैयारियां करने लगते हैं. यात्रियों को त्योहारों के समय बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे के द्वारा पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाता है.

मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि आज से कुछ पूजा स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी गई है.


ये है 2 अक्टूबर से चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनें

सम्बंधित ख़बरें

IRCTC Train Ticket Booking
ट्रेन टिकट बुकिंग कराने से पहले जान लीजिए, रेलवे ने बदल दिया ये नियम 
Rule Change From 1st October
LPG, UPI से रेल टिकट बुकिंग तक... आज से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर असर 
Indian Railways Special Trains (File Photo-ITG)
2 अक्टूबर से फिर पटरी पर दौड़ेंगी लंबी दूरी की 8 ट्रेनें, देखें रूट 
रेलवे का यात्रियों को तोहफ़ा! दिवाली और छठ के लिए इन 8 रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें 
Amrit Bharat Train Features (Photo-ITG)
मेड इन इंडिया लेकिन सुविधाएं यूरोप की ट्रेनों जैसी! जानिए अमृत भारत एक्सप्रेस की खासियत 

वलसाड - खातीपुरा 
वलसाड से खातीपुरा के लिए (ट्रेन संख्या 09007) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को दोपहर 1:50 बजे प्रस्थान करेगी.

वडोदरा - कोलकाता 
वडोदरा से कोलकाता के लिए (ट्रेन संख्या 03110) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को शाम 4:45 बजे प्रस्थान करेगी.

चर्लपल्ली - मालदा टाउन 
चर्लपल्ली से मालदा टाउन के लिए (ट्रेन संख्या 03429) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को दोपहर 3:50 पर प्रस्थान करेगी.

Advertisement

काठगोदाम - मुंबई सेंट्रल
काठगोदाम से मुंबई सेंट्रल के लिए (ट्रेन संख्या 09076) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन हर गुरुवार को शाम 5:30 बजे प्रस्थान करेगी.

डॉ. अम्बेडकर नगर - पटना 
डॉ. अम्बेडकर नगर से पटना के लिए (ट्रेन संख्या 09343) यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी. ये ट्रेन गुरुवार को शाम 6:30 बजे प्रस्थान करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement