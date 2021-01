Indian Railways: होली पर घर जाने वालों को रेलवे ने दी राहत, चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की सुविधा के लिए अलग-अलग जोन से विभिन्न शहरों के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) को अतिरिक्त फेरों के साथ चलाने का फैसला किया है. साथ ही कई स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि भी बढ़ा दी है.

ऐसे में होली पर ट्रेन से अपने घर जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. दरअसल, रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेनों की संचालन अवधि को मार्च तक के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है. बता दें कि मार्च के आखिरी सप्ताह में होली है.



इसके अलावा रेलवे ने कुछ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया है. उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों की सहूलियत के लिए 01 फरवरी 2021 से कालका-शिमला हेरिटेज हिल रेल सेक्शन पर 02 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा. जिसमें 04527/04528 कालका-शिमला-कालका शिवालिक एक्सप्रेस स्पेशल (केवल बड़ोग स्टेशन) और 04529/04530 कालका-शिमला-कालका स्पेशल एक्सप्रेस शामिल है.



पश्चिमी रेलवे (Western Railways) के अनुसार यात्रियों की मांग के मद्देनजर 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को आपस में जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं.

For the convenience of passengers and with a view to meet the travel demand, Western Railway has decided to extend running period with additional trips of 14 special trains. pic.twitter.com/FbgLjnU3Se