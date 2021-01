Indian Railways: फिर पटरी पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस, बुकिंग शुरू, जानें कब से कर सकेंगे सफर

देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) 14 फरवरी 2021 से एक बार फिर शुरू होने जा रही है. तेजस एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई अपने दोनों रूट्स पर चलेगी. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के मुताबिक तेजस ट्रेन सप्ताह में चार दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी.



IRCTC के मुताबिक तेजस ट्रेन में यात्रा करने के लिए 29 जनवरी से बुकिंग शुरू हो गई है. यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत रेलवे के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा.

Service of #Lucknow-#Delhi-#Lucknow & #Ahmedabad-#Mumbai-Ahmedabad #TejasExpress is resuming from 14 Feb 2021. #Book your #journey tickets today on https://t.co/e14vje72Y3 & get ready for a wonderful #travel #experience #IRCTC #GoTejas #comfort #IRCTCOfficial