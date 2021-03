एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा, जानें कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की खूबियां

भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज (Railway Arch Bridge) बन रहा है. ये ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो गया है. रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके एक वीडियो शेयर करते हुए इस ब्रिज के कुछ फैक्ट्स की जानकारी दी है.

रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शेयर वीडियो के अनुसार चिनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है. वहीं, नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है. ब्रिज के एक तरफ के पिलर यानी खंभे की ऊंचाई 131 मीटर है.

Railway Arch bridge on Chenab: Watch this video to learn some interesting facts about the highest arch Railway bridge in the world.



कई खासियतों में से पुल की एक खासियत यह है कि ये रेलवे ब्रिज पेरिस के एफिल टावर (Eiffel Tower) से 35 मीटर ऊंचा है. आर्क रेलवे ब्रिज का आधार जिन खंबों पर टिका है, उसकी एक तरफ की ऊंचाई 131 मीटर है जो कुतुबमीनार (72 मीटर) से कहीं ज्यादा है.

चिनाब ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लैस होगा. रोप-वे लिफ्ट की सुविधा होगी और सेंसर लगाए जाएंगे. जिससे किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर तुरंत पता चल जाएगा.

Infrastructural Marvel in Making: Indian Railways is well on track to achieve another engineering milestone with the steel arch of Chenab bridge reaching at closure position.

It is all set to be the world's highest Railway bridge



It is all set to be the world's highest Railway bridge 🌉 pic.twitter.com/yWS2v6exiP