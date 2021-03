Indian Railways: अहमदाबाद-पुणे के बीच चलेगी दुरंतो स्पेशल ट्रेन, 15 मार्च से शुरू होगी बुकिंग

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों की मांग एवं सुविधा को देखते हुए अहमदाबाद-पुणे सुपरफास्ट दुरंतो स्पेशल ट्रेन (Superfast Duronto Special) चलाने का ऐलान किया है. अहमदाबाद-पुणे (Ahmedabad-Pune) के बीच दुरंतो स्पेशल 16 मार्च से चलेगी.

वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) के मुताबिक, ट्रेन नंबर 02297 अहमदाबाद-पुणे दुरंतो स्पेशल 16 मार्च 2021 से सप्ताह में 3 दिन चलेगी. जो मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को अहमदाबाद से रात 22:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 07:10 बजे पुणे पहुंचेगी.

इसी तरह ट्रेन नंबर 02298 पुणे–अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 15 मार्च 2021 से सप्ताह में 3 दिन चलेगी. जो सोमवार, गुरुवार और शनिवार को पुणे से रात 21:35 बजे चलकर सुबह 06:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

रास्ते में ये ट्रेन वसई रोड एवं लोनावाला स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में फर्स्ट AC, सेकंड AC और थर्ड AC के कोच होंगे. ट्रेन नंबर 02297 की बुकिंग 15 मार्च, 2021 से पीआरएस काउंटर और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी.

Western Railway will run Superfast Duronto Special between Ahmedabad and Pune for the convenience of passengers and to clear the rush.



The booking of Train Nos. 02297 will open on 15th March, 2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/TBx1fnlN8a