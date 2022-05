Indian Railways: बिहार में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारी, कई ट्रेनों को किया गया रद्द, कई का बदला रास्ता, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Protest, Train Services Affected: बिहार के बड़हिया रेलवे स्टेशन पर आंदोलन के कारण पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के मोकामा-किउल खंड पर रेल यातायात बाधित होने के कारण कम से कम 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 30 ट्रेनों को डायवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है.

क्यों हो रहा आंदोलन?

लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए. आंदोलन कर रहे लोगों की मांग है कि स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए कई एक्सप्रेस ट्रेनों को बड़हिया रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दिया जाए. जिलाधिकारी और रेलवे पुलिस उपाधीक्षक इमरान परवेज की ओर से आंदोलनकारियों को आंदोलन वापस लेने के लिए मनाने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला और शाम होने तक आंदोलनकारियों ने पटरियों पर अपना भोजन तैयार करना शुरू कर दिया.

रेलवे स्टेशन पर इस तरह के आंदोलन के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. ट्रेनों की जानकारी पूर्वी रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है.

CANCELLATION OF TRAINS DUE TO PUBLIC AGITATION OVER EAST CENTRAL RAILWAY pic.twitter.com/hlHD4mmwqY

जानिए कौन-कौन सी ट्रेनें हुईं प्रभावित

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग

> गाड़ी संख्या 18184 दानापुर से टाटा एक्सप्रेस पटना 23 मई को किऊल के बदले मुंगेर भागलपुर के रास्ते चलेगी

> गाड़ी संख्या 22948 भागलपुर से सूरत एक्सप्रेस 23 मई को आसनसोल झाझा, किऊल डीडीयू के बदले आसनसोल धनबाद गया डीडीयू के रास्ते चलेगी.

> गाड़ी संख्या 13106 बलिया से सियालदह 23 मई को बरौनी किऊल झाझा के बदले बरौनी कटिहार के रास्ते चलेगी.

> गाड़ी संख्या 18621 पटना हटिया एक्सप्रेस 23 मई को किऊल झाझा धनबाद के बदले पटना गोमो राजबेरा के रास्ते चलेगी.

> गाड़ी संख्या 13022 रक्सौल से हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस 23 मई को बरौनी किऊल झाझा के बदले बरौनी कटिहार के रास्ते चलेगी.

REGULATION OF TRAINS DUE TO PUBLIC AGITATION AT BARHIYA IN BIHAR pic.twitter.com/Xhwz8INWPP