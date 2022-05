गुजरात: चलती ट्रेन से लड़की के किडनैप होने का आया फोन, पुलिस ने तुरंत पीछा करना शुरू किया, लेकिन हुआ ये खुलासा

गुजरात के वडोदरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रेलवे को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ट्रेन में सफर कर रही एक लड़की को अगवा कर लिया गया है. इसके बाद रेलवे पुलिस एक्शन में आ गई. लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल कर लड़की को खोज निकाला तो माजरा कुछ और निकला.

दरअसल, लड़की अपने प्रेमी के साथ भागी थी. पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो वह लड़की वड़ोदरा में रेलवे स्टेशन के पास अपने प्रेमी के साथ मिली. प्रेमी पहले से शादीशुदा था. बताया जा रहा है कि लड़की के परिजन इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं थे. ऐसे में दोनों ने भागने का प्लान बनाया. लेकिन किसी ने पुलिस को लड़की के अगवा होने की सूचना दे दी. इसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई.





Gujarat | Information was received on Twitter handle of Railways that a girl traveling in Avantika Express train had been kidnapped. Teams were formed to search for the girl. Vadodara team saw the girl getting down at the railway station: HD Dhabi, DSP, Vadodara Railway Police pic.twitter.com/ftlFIxu2YH