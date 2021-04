Indian Railways: कोरोना काल में कई ट्रेनें रद्द, रेलवे चलाएगा 7 समर स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

Indian Railways: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों के लिए ट्रेन चला रहा है. हालांकि, कई राज्यों में लगे छोटे-छोटे लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई थी. लेकिन अब कई ट्रेनों को रेलवे द्वारा रद्द किया जा रहा है. पूर्व मध्य रेलवे से यात्रियों की संख्या में निरंतर कमी और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वर्तमान में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार में चलाई जा रही 23 जोड़ी मेमू/ डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 29 अप्रैल 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की कमी के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी जारी की है.

ये रही रद्द हुई ट्रेनों की जानकारी

कई समर स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा संचालन

साथ ही रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का भी फैसला किया है. नई दिल्ली से उत्तर रेलवे कई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इनमें से कुछ ट्रेनों का संचालन 27 अप्रैल से किया जाएगा. ट्रेन संख्या 04474 दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचेगी. 04476 समर स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से भागलपुर पहुंचेगी.

