Tejas Express: फिर पटरी पर दौड़ी तेजस एक्सप्रेस, जानिए सप्ताह में किस-किस दिन चलेगी ये ट्रेन

IRCTC Resume Tejas Express Trains: देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) एक बार फिर पटरी पर लौट आई है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने शनिवार यानी 7 अगस्त से दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है. IRCTC के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई दोनों रूट्स पर संचालित हो रही है.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के मुताबिक तेजस ट्रेन सप्ताह में चार दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलेगी. बता दें कि ट्रेनें नंबर 82901/82902 अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद और 82501/82502 लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) करीब 4 महीने पहले कोरोना संकट की वजह से बंद कर दी गई थी.

IRCTC के अनुसार दोनों ही रूट्स पर तेजस ट्रेनें हफ्ते में चार दिन चलेंगी, जो पहले 6 दिन चला करती थीं. तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को कोई भी छूट वाला टिकट नहीं मिलेगा. 5 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे का पूरा किराया लगेगा और साथ ही उसे एक सीट भी दी जाएगी.

Look who's back! The #IRCTC #TejasExpress is all set to take you on a comfortable & hassle-free ride between #Lucknow-#Delhi & #Ahmedabad-#Mumbai, 4 times a week, today onwards! Special #booking #offers for #IRCTC #SBI Premium Loyalty Card holders. Visit https://t.co/e14vjdPrzt