Exercise TOPCHI: K-9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन... देवलाली में इंडियन आर्मी के तोपों की दहाड़, Video में देखें फायर पावर

महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना (Indian Army) ने सालाना युद्धाभ्यास किया. इसका नाम है एक्सरसाइज तोपची (Exercise TOPCHI). इसमें सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपने तोपों, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है. गोले दागे जाते हैं. रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं. इस दौरान ट्रेनिंग भी होती है और कॉर्डिनेशन पर ध्यान दिया जाता है. आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने अपने ट्वीट में जो वीडियो दिखाया है, उसे देखकर भारतीय सेना की ताकत का पता चलता है. आप भी नीचे दिए गए उस ट्वीट में लगे वीडियो को देखिए.

ट्रेनिंग एक्सरसाइज तोपची को हर साल स्कूल ऑफ आर्टिलरी करवाता है. इस बार तोपची का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल एस. हरिमोहन अय्यर, एवीएसएम कर रहे हैं. तोपची में सिर्फ तोपें ही नहीं गरजती बल्कि यहां पर मोर्टार, रॉकेट्स, ड्रोन्स और अन्य एविएशन एसेट्स की क्षमताओं का भी प्रदर्शन होता है. इस बार ज्यादा फोकस स्वदेशी हथियारों की क्षमता को देखना था. इस बार तोपची में के-9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स ने अपनी दहाड़ सुनाई है.

