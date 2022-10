We Salute Zoom: दो गोली लगी फिर भी आतंकियों को नहीं छोड़ा, अब होगी रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी

मिलिट्री का कॉम्बैट डॉग Zoom गंभीर रूप से जख्मी है. इस देशभक्त कुत्ते ने कश्मीर के अनंतनाग में दो आतंकियों को मार गिराने में अपनी जान की फिक्र नहीं की. दो गोलियां लगे इसे. अभी जूम का इलाज श्रीनगर के आर्मी वेटरीनरी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस बेल्जियन मैलिनॉय (Belgian Malinois) ब्रीड के कुत्ते के पिछले पैर पर पट्टियां बंधी हैं. अगले बाएं पैर बंधी हैं. चेहरा बिगड़ा था, इसलिए तस्वीर को थोड़ा धुंधला किया गया है. देश भर से इस बहादुर कुत्ते के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं.

ढाई साल के Zoom आर्मी के 15वें कॉर्प्स के साथ पिछले दस महीनों से काम कर रहा है. यह लड़ाकू कुत्ता सेना की असॉल्ट टीम का हिस्सा है. अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि Zoom की हालत गंभीर है. जब चिनार कॉर्प्स ने इस बहादुर Canine की स्टोरी ट्वीट की तब उसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेजी से होने लगी थी. Zoom की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को पकड़ने और मार गिराने के लिए की गई है.

Op Tangpawa, #Anantnag . Army assault dog 'Zoom' critically injured during the operation while confronting the terrorists. He is under treatment at Army Vet Hosp #Srinagar . We wish him a speedy recovery. #Kashmir @adgpi @NorthernComd_IA pic.twitter.com/FqEM0Pzwpv

जूम ने अनंतनाग के तंगपावास इलाके के एक घर में छिपे दो आतंकियों को खोजा. उसके बाद उनपर अचानक हमला कर दिया. वो भी चुपके से. क्योंकि आतंकी फौजियों के आने की राह देख रहे थे. उन्हें इस बहादुर सैनिक के हमले की उम्मीद ही नहीं थी. Zoom के अचानक हमले से आतंकी घबरा गए. ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. दो गोलियां जूम को भी लग गईं. लेकिन उसने एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं. क्योंकि आतंकी मुठभेड़ के समय आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे. ताकि फौजियों का ध्यान बांटा जा सके.

#IndianArmy Dog named "Zoom" killed 2 Terrorists being wounded by two gunshots.



He was a part of an operation in Anantnag, Jammu and Kashmir.



Undergoing treatment in an Army Veterinary Hospital, requiring reconstructive surgery.



Wish you a speedy recovery, soldier.

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/HwhoPsFtYB