scorecardresearch
 

Feedback

क्या 75 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट करने का आएगा प्रस्ताव? अटकलों पर आई सेना की सफाई

सेना ने अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति बढ़ाने के दावे वाली मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह झूठा बताया है. सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई. इस बैठक को गोपनीय रखा जाता है और रिपोर्ट में बताए गए अन्य मुद्दे भी गलत और भ्रामक हैं. यह रिपोर्ट सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई है,

Advertisement
X
सेना ने मीडिया की एक रिपोर्ट को भ्रामक और झूठा करार दिया (Photo: ITG)
सेना ने मीडिया की एक रिपोर्ट को भ्रामक और झूठा करार दिया (Photo: ITG)

सेना ने एक मीडिया रिपोर्ट पर सफाई दी है जिसमें दावा किया गया था कि 75 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी यानी परमानेंट करने का प्रस्ताव सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रखा जाएगा. सेना ने इस खबर को पूरी तरह झूठा और अटकलों पर आधारित बताया है.

सेना ने कहा कि मीडिया में 23 अक्टूबर 2025 को एक समाचार चैनल पर छपी खबर, “सेना कमांडरों की बैठक में चर्चा: अग्निवीर रिटेंशन दर 25% से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव” पूरी तरह गलत है.

सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस तरह की रिपोर्ट न सिर्फ भ्रामक हैं, बल्कि बेहद गैर-जिम्मेदाराना भी है. सेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस एक गोपनीय और बंद दरवाजे के भीतर होने वाली बैठक होती है, जिसकी चर्चा बाहर पब्लिक रूप से नहीं की जाती.

सम्बंधित ख़बरें

agniveer 1
मेरठ में चल रहा था अग्निवीर भर्ती के लिए भर्ती का रैकेट, पकड़ा गए गैंग के दो मेंबर 
cm pushkar singh dhami
'अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण', CM धामी ने नियमावली जारी कर पूरा किया वादा 
surya dronathon 2025
17000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ड्रोन शक्ति, अग्निवीर अनिल देव बने चैंपियन 
CM Yogi on Agniveer
अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, CM योगी का बड़ा ऐलान 
इंडियन आर्मी अग्निवीर CEE आंसर की 2025 जल्द होगी जारी, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करें चेक 

सेना ने यह भी साफ कहा कि रिपोर्ट में बताए गए ज्यादातर मुद्दे गलत हैं, जिनमें अग्निवीरों की स्थायी नियुक्तियों का प्रतिशत बढ़ाने वाला बिंदु भी शामिल है. सेना ने कहा कि यह रिपोर्ट केवल सनसनी फैलाने के लिए बनाई गई है और इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मेरठ में चल रहा था अग्निवीर भर्ती के लिए भर्ती का रैकेट, पकड़ा गए गैंग के दो मेंबर

रिपोर्ट में क्या था?

रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि जैसलमेर में होने वाली सेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इनमें मुख्य रूप से तीन बातें शामिल थीं:

पहली बात: अग्निवीरों को स्थायी नौकरी में रखने की दर को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव. यानी अभी जहां सिर्फ 25 फीसदी अग्निवीरों को स्थायी नौकरी दी जाती है, उसे बढ़ाकर 75 फीसदी करने की बात कही गई थी.

दूसरी बात: तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) के बीच तालमेल और संयुक्त कार्रवाई को और मजबूत बनाने के उपाय.

तीसरी बात: मिशन सुदर्शन चक्र के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, यानी यह देखना कि यह योजना कितनी सफलता से लागू हो रही है.

रिपोर्ट में कहा गया था कि ये तीनों मुद्दे सेना कमांडर्स की बैठक के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Advertisement