मेरठ में चल रहा था अग्निवीर भर्ती के लिए भर्ती का रैकेट, पकड़ा गए गैंग के दो मेंबर

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने गुरुवार को ऐसे गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो अग्निवीर भर्ती के मेडिकल एग्जाम में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से ठगी करते थे. एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.

अभ्यर्थियों को फुसलाते हुए पकड़े गए

एसटीएफ मेरठ यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को मिलिट्री अस्पताल के पास उस समय पकड़ा गया, जब वे अभ्यर्थियों को फुसलाने की कोशिश कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना निवासी नरेश और कांकरा गांव निवासी सचिन के रूप में हुई है.

गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी

पुलिस ने इनके कब्जे से सेना की दो नकली रबर स्टांप, दो फर्जी एडमिट कार्ड, एक मार्कशीट, उम्मीदवारों के विवरण से भरे हैंड रिटेन पेपर्स, दो मोबाइल फोन, एक ऑल्टो कार और 4,000 रुपये नकद बरामद किए.

पूछताछ में आरोपियों ने भर्ती ठगी से जुड़े गिरोह के काम करने के तरीकों के बारे में अहम जानकारी दी है. एसटीएफ के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है.

