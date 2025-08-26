टैरिफ तनाव के बीच कई मुद्दों पर भारत-अमेरिका के बीच बनी बात, जानिए विदेश मंत्रालय ने क्या बताया

भारत और अमेरिका ने '2+2 इंटर-सेशनल वार्ता' के तहत सीनियर अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है. यह वर्चुअल बातचीत सोमवार को हुई. इस बातचीत का मकसद व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों सहित कई सेक्टर्स में संबंधों को मजबूत करना था. यह वार्ता ट्रंप प्रशासन की व्यापार और टैरिफ नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के माहौल में हुई.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है. इसमें भारत-अमेरिका मेजर डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नया 10-वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर करना शामिल है.

इसके अलावा, रक्षा औद्योगिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी. बातचीत में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों ने भारत-अमेरिका कॉम्पैक्ट (COMPACT) के तहत हुई प्रगति को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई.

बातचीत के सह-अध्यक्ष

इस वर्चुअल वार्ता की सह-अध्यक्षता भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू काकनूर और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने की. अमेरिका की तरफ से बेथनी पी. मॉरिसन और जेदिदियाह पी. रॉयल ने इसकी सह-अध्यक्षता की.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच... भारत-अमेरिका के बीच 8300 करोड़ की डिफेंस डील तय! लड़ाकू विमानों के लिए खरीदे जाएंगे इंजन

Advertisement

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति...

अमेरिका और भारत दोनों देशों के अधिकारियों ने क्वाड के जरिए एक सुरक्षित, मजबूत और ज्यादा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. मंत्रालय ने कहा कि यह वार्ता दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचाने वाले द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को बढ़ाने की उत्सुकता के साथ खत्म हुई.

---- समाप्त ----