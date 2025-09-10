scorecardresearch
 

Feedback

बारिश या कोहरे नहीं, इंड‍िया में साफ मौसम में हुए सबसे ज्यादा सड़क हादसे, जान‍िए क्या है वजहें

भारत में सड़क दुर्घटनाएं हर साल हजारों लोगों की जान ले रही हैं. 2023 में 4.8 लाख हादसे हुए, जिसमें 1.72 लाख लोगों की मौत और 4.62 लाख घायल हुए. मई सबसे खतरनाक महीना रहा और शाम 6 से 9 बजे का समय सबसे अधिक जोखिम भरा. दिलचस्प बात यह है कि 76 प्रतिशत हादसे साफ और धूप वाले मौसम में हुए. सड़क सुरक्षा का सच जानना बेहद जरूरी है, वरना छोटी लापरवाही भी बड़ी कीमत चुकवा सकती है.

Advertisement
X
क्यों सड़कों पर शाम और धूप वाले दिन सबसे ज्यादा जोखिम भरे हैं
क्यों सड़कों पर शाम और धूप वाले दिन सबसे ज्यादा जोखिम भरे हैं

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा जानलेवा हैं. साल 2024 में हर लाख आबादी में लगभग 12 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई. कई जागरूकता अभियान और सड़क सुरक्षा गाइडलाइन्स के बावजूद ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं. हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार 2023 में 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं. इन हादसों में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई और 4.62 लाख लोग घायल हुए.

रिपोर्ट में भारत की सड़क सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर किया गया है, जो कई संक्रामक बीमारियों की तुलना में भी ज्यादा जान ले रही है. और सबसे चिंता की बात यह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. 2022 में 4.61 लाख हादसे दर्ज किए गए थे, यानी 2023 में दुर्घटनाएं 4.2 प्रतिशत बढ़ गईं, मौतें 2.6 प्रतिशत और चोटें 4.4 प्रतिशत बढ़ीं.

भारत की सड़कें सबसे खतरनाक कब होती हैं?

सम्बंधित ख़बरें

को-लिविंग में रहने के हैं कई फायदे
रियल एस्टेट का नया ट्रेंड को-लिविंग क्या है? Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है 
Suryakumar Yadav with T20 World Cup 2026 trophy
T20 वर्ल्ड कप की तारीख आई सामने? इतने दिन चलेगा टूर्नामेंट... जानें हर ड‍िटेल  
Violence in Nepal, parliament in ruins; the army has taken control of the situation.
संसद से कोर्ट तक सब खाक, सेना ने संभाला मोर्चा; नेपाल हिंसा की 25 तस्वीरें 
vice president cp radhakrishnan security
दिल्ली पुलिस नहीं, अब CRPF संभालेगी VP की सिक्योरिटी 
trump on EU tax for india-china
India-China पर 100% Tariff का Trump Plan, EU से बोले... 

डेटा बताता है कि मई 2023 सबसे जानलेवा महीना था, जब 43,500 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं. जनवरी (41,841) और दिसंबर (40,997) में भी हादसों की संख्या ज्यादा रही. इसका मतलब है कि गर्मी और साल के अंत में सड़क पर जोखिम बढ़ जाता है. 2022 के आंकड़े भी इसी पैटर्न को दिखाते हैं, जिसमें मई 43,300 हादसों के साथ सबसे खतरनाक महीना था, इसके बाद मार्च (40,356) और दिसंबर (39,954) थे.

Advertisement

टाइम‍िंंग का महत्व 
रिपोर्ट के अनुसार शाम 6 से 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा हादसे होते हैं. इस तीन घंटे के समय में लगभग 21 प्रतिशत दुर्घटनाएं होती हैं.

ये है वजह 
भारी ट्रैफ़िक, काम के बाद थकान और लापरवाह ड्राइविंग इस समय को सबसे जोखिम भरा बनाते हैं. वहीं, रात के देर समय (मध्यरात्रि से सुबह 6 बजे) में कुल हादसे कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वे अक्सर जानलेवा होते हैं क्योंकि लोग तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं.

क्या है मौसम की भूमिका

अक्सर माना जाता है कि बारिश या कोहरा सबसे ज्यादा हादसों का कारण होते हैं. लेकिन रिपोर्ट के आंकड़े इसे चुनौती देते हैं. 2023 में 76 प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटनाएं साफ और धूप वाले मौसम में हुईं. बारिश में 7.8 प्रतिशत और कोहरे या धुंध वाले मौसम में 7.1 प्रतिशत हादसे हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement