scorecardresearch
 

Feedback

भारत-PAK तनाव के बीच पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

भारत सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल होने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है. इस अवसर पर विशेष जत्था ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब सहित अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माथा टेककर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा.

Advertisement
X
हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं लेकिन इस बार भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. (Photo: ITG)
हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं लेकिन इस बार भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. (Photo: ITG)

भारत सरकार ने सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की मंजूरी दे दी है, जहां वे आगामी 5 नवंबर को गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व में शामिल होंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस अवसर पर विशेष जत्था पाकिस्तान जाएगा और वहां स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों में माथा टेककर धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा. 

भारत-पाकिस्तान तनाव चरम पर

हर साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु इस मौके पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब सहित अन्य गुरुद्वारों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. हालांकि इस साल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है. 

सम्बंधित ख़बरें

Guru Nanak Jayanti 2024
दुनियाभर में धूमधाम से मनाया गया 555वां प्रकाश पर्व, देखें पंजाब आजतक  
गुरु नानक जयंती 2024
गुरु नानक जयंती आज, आइए जानते हैं उनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में 
पिछले साल, 3,000 भारतीय सिख गुरु नानक जयंती समारोह के लिए पाकिस्तान गए थे। (फोटो: एएफपी)
ननकाना साहिब में गुरु नानक जयंती पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भारत से पहुंचे 2,550 सिख 
जब काबा की तरफ पैर करके लेट गए थे गुरु नानक
गुरु नानक जयंती: जानें क्यों काबा की तरफ पैर करके लेट गए थे गुरु नानक 
गुरु नानक जयंती 2024
आखिर कौन थे गुरु नानक देव? जिन्होंने की सिख धर्म की स्थापना 

सिख समुदाय को लंबे समय से था इंतजार

इस साल प्रकाश पर्व के मौके पर सिख जत्थे की पाकिस्तान यात्रा को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर मंजूर मिल गई है. सुरक्षा और यात्रा से जुड़े इंतजामों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय किया जाएगा. धार्मिक भावना और आस्था से जुड़ी इस यात्रा का सिख समुदाय लंबे समय से इंतजार कर रहा था.

MHA ने जारी की थी पाकिस्तान ना जाने की सलाह

हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया था, जिसमें नवंबर में होने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं के जत्थों को पाकिस्तान जाने से रोकने की बात कही गई थी. यह परामर्श 12 सितंबर को छह राज्यों को भेजा गया था और इसमें सुरक्षा परिस्थितियों के साथ-साथ पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का भी जिक्र किया गया था.

Advertisement

14 सितंबर को हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद यह मुद्दा और गरमा गया. कई राजनीतिक दलों और सिख समुदाय के नेताओं ने सरकार के इस कदम पर सवाल खड़े किए. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे 'दोहरा रवैया' बताया था. उनका कहना था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हो सकते हैं, तो फिर धार्मिक यात्राओं पर रोक क्यों लगाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement