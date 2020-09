बॉर्डर के हालात पर NSA अजित डोभाल ने की बैठक, शाम को रक्षा मंत्री भी करेंगे मंथन

भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हुए हैं. ताजा मामले में चीन ने पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया. अब बॉर्डर पर टैंक तैनात हो गए हैं. इस बीच दिल्ली में भी हलचल बढ़ी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मंगलवार को बॉर्डर के हालात के मसले पर अहम बैठक की.



सूत्रों की मानें, तो अजित डोभाल ने शीर्ष अफसरों के साथ भारत-चीन बॉर्डर के हालात पर चर्चा की और लद्दाख घटना पर पूरी जानकारी तलब की. NSA के अलावा मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मसले पर अहम बैठक बुला सकते हैं, जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे.



आपको बता दें कि 29-30 अगस्त की रात को चीन की ओर से जो घुसपैठ की गई, उसके बारे में सरकार की ओर से ही बयान जारी किया गया था. हालांकि, भारतीय सेना के जवानों ने इस कोशिश को सफल ना होने दिया और चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया.

NSA Ajit Doval, along with top officials, reviewed the situation at India-China border. Defence Minister likely to call another high level meeting later today: Sources