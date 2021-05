Cyclone Yaas: चक्रवाती तूफान के कारण रेलवे ने रद्द की 53 ट्रेनें, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट

चक्रवाती तूफान यास (Yaas Cyclone) देखते हुए रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है. अब उत्तर पूर्व रेलवे ने करीब 13 ट्रेनों को फिलहाल के लिए निरस्त कर दिया है. इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे और उत्तरी सीमांत रेलवे ने भी कई ट्रेनों को रद्द किया है. उत्तर पूर्व रेलवे ने उडीसा और बंगाल के तहवर्तीय क्षेत्रों में तूफान यास को देखते हुए रेल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर ट्रेनों को संचालन विभिन्न तारीखों में निरस्त कर दिया है. बता दें कि कुल 53 ट्रेनों को रद्द किया गया है.

यहां देखें निरस्त हुई ट्रेनों की लिस्ट

- 25 मई को शालीमार प्रस्थान करने वाली 05021 शालीमार गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें निरस्त रहेगी.

- काठोदाम से 25 मई को प्रस्थान करने वाली 03020 काठगोदाम हावड़ा बाघ स्पेशल ट्रेन निरस्त.

- हावड़ा से 26 मई को प्रस्थान करने वाली ट्रेन 02333 हावड़ा प्रयागराज रामबाग स्पेशल निरस्त रहेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 02334, ट्रेन संख्या 03019 हावड़ा काठोदाम, 02319 कोलकाता आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन रद्द रहेंगी.

- इसी के साथ 26 मई से कोलकाता-गोरखपुर पूर्वांचल स्पेशल ट्रेन 05049, ट्रेन संख्या 05050 गोरखपुर-कोलकाता, सियालदह-बलिया - - ट्रेन 03105, बलिया-सियालदह स्पेशल ट्रेन 03106 ट्रेन 26 मई से रद्द रहेगी.

- वहीं 27 मई से कोलकाता आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन, टाटा-छपरा गाड़ी संख्या 08181 निरस्त कर दी गई है.

पश्चिम मध्य रेलवे ने रद्द की ये ट्रेन

पश्चिम मध्य रेलवे ने भी देश के पूर्व तटीय क्षेत्रों में तूफान की चेतावनी के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों को निरस्त किया है. इसमें भोपाल से हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल भी है. ट्रेन संख्या 03026 भोपाल-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई को निरस्त रहेगी. इसके अलावा पूर्व तटीय क्षेत्र में तूफान आने की चेतावनी के चलते शक्तिपुंज एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 01447 (जबलपुर-हावड़ा) को 25 और 26 मई को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी.



पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने भी लंबी दूरी की 38 दक्षिण और कोलकाता जाने वाली 38 यात्री ट्रेनें 24 मई से 29 मई तक रद्द रहेंगी. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने घोषणा की है कि रेलवे यात्रियों को टिकट शुल्क वापस करेगा. यहां देखें पूरी लिस्ट

#CycloneYaas: 38 long-distance South-bound and Kolkata-bound passenger trains will remain cancelled from May 24 to May 29. Railways will refund the ticket charges to the passengers: Northeast Frontier Railway pic.twitter.com/S44QEX8fEE