Indian Railways: खतरनाक होगा साइक्लोन 'यास', रेलवे ने पटरी पर जंजीरों से बांधे ट्रेनों के पहिए

Cyclone Yaas Updates: चक्रवाती तूफान यास तेजी से ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आज यानी 26 मई की सुबह 11 बजे के आस-पास इसके तट से टकराने की आशंका है. तूफान के खतरे के अलर्ट को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) पूरी तरह सतर्क है. रेलवे ने तूफान प्रभावित राज्यों की ट्रेनों को रद्द (Train Cancellation) कर दिया है. वहीं, रेलवे ट्रैक की पटरियों पर ट्रेनों के पहिए जंजीरों से बांध दिए गए हैं.

बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है लेकिन हजारों टन की ट्रेन के पहियों को सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई चौंकाने वाला है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चक्रवाती तूफान यास (Cyclone Yaas) बहुत खतरनाक हो सकता है. चक्रवाती तूफान यास की भयावता की आशंका को देखते हुए रेलवे पूरी तरह से अलर्ट पर है.

West Bengal: Trains tied with chains in East Midnapore to avoid accidents ahead of #CycloneYaas pic.twitter.com/d2gvsZswHo