Rainfall Alert: अभी जमकर बरसेगा मॉनसून, अगस्त-सितंबर के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां होगी कितनी बारिश

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के आसपास के इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अगस्त में सामान्य बारिश दर्ज होने की संभावना है. वहीं, सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक होने की संभावना है.

X

Commuters during rainfall, in New Delhi (PTI File Photo)