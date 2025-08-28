scorecardresearch
 

अवैध बुल रेस में बैल की टक्कर से महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में मंदिर उत्सव के दौरान अवैध बैल दौड़ (बुल रेस) का आयोजन हुआ. इस दौरान सड़क किनारे पैदल जा रही एक महिला को बैल ने टक्कर मार दी. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने अवैध बैल दौड़ की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बुल रेस में महिला घायल (Photo: Screengrab)
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को मंदिर उत्सव के दौरान आयोजित अवैध बुल रेस (बैल दौड़) में बड़ा हादसा हो गया. यह घटना कोल्लंगुड़ी के पास हुई, जब बैलों की दौड़ के दौरान अचानक एक बैल सड़क किनारे पैदल चल रही महिला को टक्कर मार दी. बैल की टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

अवैध तरीके से आयोजित की गई थी बुल रेस

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बैल दौड़ को स्थानीय स्तर पर परंपरा के तौर पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. जैसे ही बैलों का झुंड कलैयार कोईल क्षेत्र से गुजर रहा था, उसी समय महिला सड़क किनारे से अपने गंतव्य की ओर जा रही थी. अचानक एक बैल ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह सड़क पर गिर गई.

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही कलैयार कोईल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आयोजनकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी है और यह जांच कर रही है कि बैल दौड़ के आयोजन में किसकी भूमिका थी.

गौरतलब है कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में बैल दौड़ (जल्लिकट्टू जैसी गतिविधियां) परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं, लेकिन बिना अनुमति और सुरक्षा इंतज़ामों के ऐसे आयोजन गंभीर हादसों का कारण बनते रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठाए.

 

 

