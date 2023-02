गौर सिटी समेत नोएडा एक्सटेंशन की कई सोसायटियों में गैस सप्लाई बाधित, IGL के सिस्टम में तकनीकी खराबी

नोएडा एक्सटेंशन में गौर सिटी की कई सोसायटियों में बुधवार को गैस सप्लाई ठप्प हो गई. इसके चलते लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते गैस सप्लाई प्रभावित हुई है. कंपनी का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए टीमें काम में जुटी हैं. जल्द ही आपूर्ति बहाल हो जाएगी.

गौर सिटी की कई सोसायटियों में बुधवार सुबह से ही गैस की सप्लाई बाधित हो गई. इसी बीच IGL ने ट्वीट कर बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते गौर सिटी इलाके की कुछ आवासीय सोसायटियों में गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है. हमारी टीम जल्द से जल्द गैस आपूर्ति बहाल करने के लिए साइट पर काम कर रही है. असुविधा के लिए खेद है.

Dear Customers

Due to some technical issues, gas supply at some residential societies in Gaur City area is affected. Our team is working at the site for resumption of gas supply at the earliest. We regret inconveniences caused due to this.



Regards