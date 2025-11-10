scorecardresearch
 

हैदराबाद: बिजनेसमैन ने पत्नी की क्रिकेट बैट से हत्या की, इस छोटी बात पर हुआ झगड़ा

हैदराबाद के अमीनपुर में रियल एस्टेट कारोबारी ब्रह्माय्या ने अपनी पत्नी कृष्णावेणी की हत्या कर दी. विवाहेतर संबंधों के शक को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में पति ने क्रिकेट बैट से पत्नी के सिर पर वार किया.

बैंक कर्मचारी थी आरोपी की पत्नी (Photo: Apoorva/ITG)
हैदराबाद के अमीनपुर स्थित KSR नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रियल एस्टेट व्यवसायी ब्रह्माय्या ने अपनी पत्नी कृष्णावेणी (37) की हत्या कर दी. हत्या के पीछे वजहों में विवाहेतर संबंधों को लेकर आपसी संदेह था, जिसके चलते पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे. रविवार दोपहर को दोनों के बीच फिर से बहस हुई, जिसके बाद यह दुर्घटना हुई.

गुस्से में आकर, ब्रह्माय्या ने कथित तौर पर कृष्णावेणी के सिर पर एक क्रिकेट बैट से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

कृष्णावेणी कोहिर DCCB बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती थीं. मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हंसी-खुशी था छोटा सा परिवार...

ब्रह्माय्या और उनकी पत्नी कृष्णावेणी अपने दो बच्चों के साथ KSR नगर में रहते थे. उनकी बेटी इंटरमीडिएट में और बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता है. ब्रह्माय्या एक रियल एस्टेट व्यवसायी थे, जबकि कृष्णावेणी बैंक में सहायक प्रबंधक थीं. छोटा सा परिवार हंसी-खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था.

रिपोर्ट के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच विवाहेतर संबंधों को लेकर आपसी संदेह के कारण अक्सर झगड़े होते रहते थे. रविवार दोपहर को इसी विषय को लेकर उनमें एक और बहस हुई, जो हिंसक रूप ले गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

कृष्णावेणी की मां की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है.

