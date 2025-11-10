हैदराबाद: बिजनेसमैन ने पत्नी की क्रिकेट बैट से हत्या की, इस छोटी बात पर हुआ झगड़ा

हैदराबाद के अमीनपुर स्थित KSR नगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां रियल एस्टेट व्यवसायी ब्रह्माय्या ने अपनी पत्नी कृष्णावेणी (37) की हत्या कर दी. हत्या के पीछे वजहों में विवाहेतर संबंधों को लेकर आपसी संदेह था, जिसके चलते पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते थे. रविवार दोपहर को दोनों के बीच फिर से बहस हुई, जिसके बाद यह दुर्घटना हुई.

और पढ़ें

गुस्से में आकर, ब्रह्माय्या ने कथित तौर पर कृष्णावेणी के सिर पर एक क्रिकेट बैट से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

कृष्णावेणी कोहिर DCCB बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती थीं. मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हंसी-खुशी था छोटा सा परिवार...

ब्रह्माय्या और उनकी पत्नी कृष्णावेणी अपने दो बच्चों के साथ KSR नगर में रहते थे. उनकी बेटी इंटरमीडिएट में और बेटा 8वीं कक्षा में पढ़ता है. ब्रह्माय्या एक रियल एस्टेट व्यवसायी थे, जबकि कृष्णावेणी बैंक में सहायक प्रबंधक थीं. छोटा सा परिवार हंसी-खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था.

यह भी पढ़ें: OTT पर सीरीज भी देखी, 12 घंटे पढ़ाई भी की...ऐसे CA टॉपर बने हैदराबाद के तेजस

रिपोर्ट के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच विवाहेतर संबंधों को लेकर आपसी संदेह के कारण अक्सर झगड़े होते रहते थे. रविवार दोपहर को इसी विषय को लेकर उनमें एक और बहस हुई, जो हिंसक रूप ले गई.

Advertisement

पुलिस ने शुरू की जांच

कृष्णावेणी की मां की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----