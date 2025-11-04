OTT पर सीरीज भी देखी, 12 घंटे पढ़ाई भी की...ऐसे CA टॉपर बने हैदराबाद के तेजस

CA Topper 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सोमवार को CA सितंबर 2025 परीक्षा के नतीजे घोषित किए. हैदराबाद के रहने वाले तेजस मुंदड़ा ने 492 अंकों के साथ अखिल भारतीय रैंक (AIR) 2 हासिल की, जिसमें उन्हें 82 प्रतिशत अंक मिले.

CA परिवार से आते हैं तेजस

हैदराबाद में जन्मे और पले-बढ़े तेजस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार से आते हैं. उनके पिता और भाई CA हैं इसलिए उनके लिए पेशे का चुनाव लगभग स्वाभाविक था. उन्होंने कहा, "CA मेरे परिवार में चलता आ रहा है, और मुझे हमेशा से वित्त में रुचि रही है. मुझे लगता है कि CA वित्त की दुनिया के बारे में व्यापक ज्ञान हासिल करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है और यही बात मुझे इस पेशे की ओर आकर्षित करती है."

तेजस ने साल 2021 में सीए फाउंडेशन की परीक्षा दी और तब से अपने पहले ही प्रयास में सभी स्तरों को पास कर रहे हैं, जिसमें इस साल इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाएं भी शामिल हैं.

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में तेजस ने बताया कि उनके लिए AIR 2 हासिल करना किसी सपने के सच होने जैसा था. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने अखिल भारतीय रैंक 2 हासिल की है. जब रिजल्ट देखा तो कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया. मुझे इतनी बड़ी रैंक की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी… यह एहसास वाकई शानदार है और इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है."

Advertisement

'कसरत के साथ 12 घंटे पढ़ाई'

सीए फाइनल ग्रुप परीक्षाओं के दौरान उनकी सामान्य दिनचर्या गहन और अनुशासित थी. तेजस ने बताया, "मैंने फाइनल ग्रुप की तैयारी के दौरान नियमित कसरत के साथ लगभग 12 घंटे पढ़ाई की."

लेकिन यह सिर्फ़ काम और मनोरंजन नहीं था. उन्होंने कहा, "मैं छह दिन पढ़ाई करता हूं और रविवार को दोस्तों के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने का इंतज़ार करता हूं. यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे बहुत आनंद आता है और इससे मुझे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है."

कोचिंग करने को लेकर तेजस ने कहा "इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है, क्या-क्या समझना है और पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करना है. यह किसी प्रोफ़ेसर या शिक्षक की मदद से ही संभव है. कोचिंग ज़रूरी है," उन्होंने आगे बताया कि इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी और उसके बाद स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारी जारी रखी.

सीए बनने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सलाह दी. उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "विषय को विस्तार से जानें, बिना किसी अंतराल के और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखें. ये बातें बहुत ज़रूरी हैं."

तेजस ने बताया कि उनकी तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती आर्टिकलशिप के दौरान आई.उन्होंने कहा "चुनौती यह थी कि परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ दिन में ऑफिस में सभी ज़रूरी व्यावहारिक ज्ञान भी सीखता रहा, ताकि मैं अपनी तैयारी में पीछे न रह जाऊं... मुझे दोनों में संतुलन बनाना था और अपनी पढ़ाई का प्रवाह नहीं तोड़ना था."

Advertisement

स्क्रीन टाइम और पढ़ाई का संतुलन

दिलचस्प बात यह है कि अपनी तैयारी के दौरान वह कभी भी सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म से पूरी तरह दूर नहीं रहे. "हां, मैं देखता हूं. मैं कभी भी सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर नहीं रहा. मैं हमेशा आराम करने और पढ़ाई करने के तरीके में संतुलन बनाए रखता था ताकि मेरा प्रवाह न टूटे," उन्होंने कहा, इस मिथक को तोड़ते हुए कि सफलता के लिए मनोरंजन और फुर्सत से पूरी तरह दूरी ज़रूरी है.

बैकअप प्लान के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि उनके लिए, सीए या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाली प्रतिबद्धता थी। "मेरे लिए यह करो या मरो वाली स्थिति थी। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था," तेजस ने कहा, जो उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जिसने उन्हें अखिल भारतीय रैंक हासिल करने में मदद की.

परिणाम घोषित होने के बाद, वह अब अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा "परिणाम घोषित होने के एक महीने बाद, प्लेसमेंट शुरू हो जाता है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2025 के आसपास, सीए संस्थान यह प्रक्रिया शुरू कर देगा."

आईसीएआई के अनुसार, परीक्षा में बैठने वाले 11,466 उम्मीदवारों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की है, जिसमें धामनोद के मुकुंद आगीवाल 500 अंकों (83.33%) के साथ टॉपर रहे हैं.

---- समाप्त ----