फोन टैपिंग मामले पर बढ़ा विवाद, केटीआर बोले- केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय के आरोप निराधार, माफी मांगे

केटीआर ने आरोप लगाया कि बंदी संजय राजनीतिक बहस में इस तरह के निराधार आरोप और सनसनीखेज बयान देने की आदत बना चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को निगरानी और ख़ुफ़िया तंत्र कैसे काम करते हैं, इसकी बुनियादी समझ या जानकारी भी नहीं है.

केटीआर ने 48 घंटे में बंदी संजय से माफी मांगने को कहा है (फोटो-ITG)
केटीआर ने 48 घंटे में बंदी संजय से माफी मांगने को कहा है (फोटो-ITG)

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने फ़ोन टैपिंग मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय द्वारा लगाए गए निराधार, गैर-ज़िम्मेदाराना और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा की है. केटीआर ने कहा कि बंदी संजय ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना, सिर्फ़ सस्ता प्रचार और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए बेतुकी, निराधार और घटिया टिप्पणियों का सहारा लेकर सारी हदें पार कर दी हैं.

केटीआर ने आरोप लगाया कि बंदी संजय राजनीतिक बहस में इस तरह के निराधार आरोप और सनसनीखेज बयान देने की आदत बना चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को निगरानी और ख़ुफ़िया तंत्र कैसे काम करते हैं, इसकी बुनियादी समझ या जानकारी भी नहीं है. केटीआर ने चुटकी लेते हुए कहा, 'मंत्री पद संभालना अपने दिल्ली के आकाओं के जूते उठाने जितना आसान नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि इस पद के लिए ज़िम्मेदारी और जागरूकता की ज़रूरत होती है.

उन्होंने आगे कहा कि बंदी संजय जब भी फ़ोन टैपिंग मामले पर बोलते हैं, तो उनकी टिप्पणियां और भी निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं और झूठे प्रचार से जनता को गुमराह करती हैं. केटीआर ने आरोप लगाया, 'बंदी संजय एक राजनीतिक जोकर बन गए हैं, जो सस्ती लोकप्रियता और सुर्खियों में बने रहने के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं.'

48 घंटे का अल्टीमेटम - कानूनी कार्रवाई की धमकी
एक कड़ा अल्टीमेटम जारी करते हुए, केटीआर ने बंदी संजय को अपने आरोपों का एक प्रतिशत भी सबूतों के साथ साबित करने की चुनौती दी. उन्होंने बंदी संजय से अपनी टिप्पणी तुरंत वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की. केटीआर ने पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है और चेतावनी दी कि अगर बंदी संजय 48 घंटों के भीतर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो वह उन्हें अदालत में घसीटेंगे.

केटीआर ने ज़ोर देकर कहा कि फ़ोन टैपिंग का मामला एक संवेदनशील मामला है जिसके गंभीर कानूनी निहितार्थ हैं, फिर भी बंदी संजय जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं और बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं - जो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और गैरज़िम्मेदारी का स्पष्ट प्रतिबिंब है.

केटीआर ने ज़ोर देकर कहा, 'झूठे आरोप, सड़कछाप भाषा और सस्ते प्रचार के लिए झूठ बोलना - ये बंदी संजय की राजनीतिक पहचान बन गए हैं. हम इस तरह के बेतुके आरोपों को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं इन्हें अदालत में चुनौती दूंगा.'

