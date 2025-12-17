scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैदराबाद में दर्दनाक घटना: 9 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, स्कूल आईडी कार्ड बना फंदा

हैदराबाद के राजेंद्रनगर इलाके में एक 9 वर्षीय बच्चे की आत्महत्या से हड़कंप मच गया. बच्चे ने कथित तौर पर अपने घर के बाथरूम में स्कूल आईडी कार्ड के टैग से फंदा लगाकर जान दे दी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
9 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational)
9 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational)

हैदराबाद में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि 9 साल के एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई है. यह घटना राजेंद्रनगर इलाके में चंदानगर पुलिस सीमा के अंतर्गत हुई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने घर के बाथरूम में बेहोश अवस्था में पाया गया. परिजनों द्वारा तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: एक साल तक झेली प्रताड़ना, पति फोन से मिले दूसरी महिला से चैट, 25 साल की युवती ने किया सुसाइड

सम्बंधित ख़बरें

मुर्शिद, जिसकी बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी. (File Photo: Abdul Basheer /ITG)
हैदराबाद में युवक की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने चाकू से गोद डाला 
Bondi Attack: साजिद अकरम पर Telangana Police का बयान 
हैदराबाद में फ्लाइट के अंदर दो घटनाएं सामने आई हैं.
हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस के साथ बदसलूकी, दो यात्री गिरफ्तार  
crime scene
मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका, हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत 
Messi and Reddy
CM Revanth Reddy ने Lionel Messi के साथ खेला Football! 

परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि बेहोश मिले बच्चे के पास स्कूल की आईडी कार्ड भी थी.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा किस मानसिक स्थिति में था और क्या किसी तरह का दबाव या परेशानी इसके पीछे कारण बनी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑक्सीजन सपोर्ट पर शादीशुदा प्रेमिका, मरने से पहले बोली- प्रेमी को कुछ मत करना, वो बेकसूर; जहर खाकर किया सुसाइड

फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement