हैदराबाद में दर्दनाक घटना: 9 साल के बच्चे ने की आत्महत्या, स्कूल आईडी कार्ड बना फंदा

हैदराबाद में एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि 9 साल के एक बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान प्रशांत के रूप में हुई है. यह घटना राजेंद्रनगर इलाके में चंदानगर पुलिस सीमा के अंतर्गत हुई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्चा अपने घर के बाथरूम में बेहोश अवस्था में पाया गया. परिजनों द्वारा तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि बेहोश मिले बच्चे के पास स्कूल की आईडी कार्ड भी थी.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चा किस मानसिक स्थिति में था और क्या किसी तरह का दबाव या परेशानी इसके पीछे कारण बनी.

फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

