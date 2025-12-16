scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑक्सीजन सपोर्ट पर शादीशुदा प्रेमिका, मरने से पहले बोली- प्रेमी को कुछ मत करना, वो बेकसूर; जहर खाकर किया सुसाइड

कानपुर में प्रेमी मनीष के साथ रह रही मानसी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मौत से पहले वायरल वीडियो में उसने प्रेमी को बेकसूर बताया. हालांकि, मानसी की मौत के बाद उसके पिता ने मनीष पर हत्या का आरोप लगाकर बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. मानसी 6 महीने पहले मनीष के साथ भागी थी.

Advertisement
X
कानपुर की महिला ने 'आखिरी' वीडियो में प्रेमी को बेकसूर बताया (Photo- Screengrab)
कानपुर की महिला ने 'आखिरी' वीडियो में प्रेमी को बेकसूर बताया (Photo- Screengrab)

कानपुर में पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मौत से पहले अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए वायरल वीडियो में उसने कहा, "अगर बच गई तो इन्हीं (प्रेमी) के साथ रहूंगी, मर जाऊं तो इनका कुछ मत करना, ये बेकसूर हैं." हालांकि, महिला की मौत के बाद पिता ने प्रेमी और उसके परिवार पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार

कानपुर के मझवन की रहने वाली धर्मवीर की बेटी मानसी की शादी 3 साल पहले फतेहपुर में हुई थी. शादी के लगभग एक साल बाद मानसी की इंस्टाग्राम पर मनहावन के पास के गांव के युवक मनीष से दोस्ती हो गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लगभग 6 महीने पहले मानसी अपने पति का घर छोड़कर मनीष के साथ भाग निकली और कानपुर के बिधनू इलाके में रहने लगी.

सम्बंधित ख़बरें

तालाब में शव मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई (Photo: ITG)
कानपुर में नाबालिग लड़की की रहस्यमयी मौत... सवालों के घेरे में पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
clash broke out over food at mass wedding in Kanpur (Photo - Screengrab)
लड्डू-रसगुल्ले के चक्कर में नप गईं महिला अफसर! सामूहिक विवाह में मची थी खाने की लूट  
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को तीन महिलाओं ने मिलकर खूब पीटा (Photo: Screengrab)
बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर डंडा मारती रहीं महिलाएं, भीड़ के सामने खड़ी रही पुलिस 
महाठग सोनी और उसके साथियों की संपत्तियों का पुलिस को पता चल गया है (Photo: ITG)
कचौड़ी वाला नहीं, 22 करोड़ का मालिक... कानपुर के महाठग का देहरादून से दुबई तक फैला है साम्राज्य 
दारोगा ने युवक को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल 

मरते दम तक प्रेमी का साथ

9 तारीख को मानसी ने पता नहीं क्यों जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. मनीष के घरवालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. रविवार  को, जब मानसी की हालत गंभीर बनी हुई थी और नाक में ऑक्सीजन नली लगी थी, उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कराया. 

इस वीडियो में मानसी ने अपने प्रेमी को बेकसूर बताते हुए कहा, "मैं 6 महीने से इन्हीं के साथ रह रही थी. बच गई तो इन्हीं के साथ अपने प्यार के साथ रहूंगी, अगर मर जाऊं तो इनका बुरा मत करना, ये सब बेकसूर हैं."

Advertisement

पिता का आरोप- 'मेरी बेटी की हत्या हुई'

वीडियो वायरल होने के बाद मानसी की मौत हो गई. पुलिस ने मानसी के पिता धर्मवीर को सूचना दी. पिता ने अस्पताल पहुंचकर सीधे मनीष पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष उसे किसी से बात नहीं करने देता था, वह चोरी-छिपे मौसी की बेटी से बात करती थी, उसे परेशान किया गया, तभी उसने सुसाइड किया. 

फिलहाल, पुलिस ने बिधनू थाने में मनीष और उसके परिवार वालों पर रिपोर्ट दर्ज की है. एसीपी कृष्णकांत यादव का कहना है कि पिता की शिकायत पर जांच की जा रही है और वीडियो भी संज्ञान में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement