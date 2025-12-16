ऑक्सीजन सपोर्ट पर शादीशुदा प्रेमिका, मरने से पहले बोली- प्रेमी को कुछ मत करना, वो बेकसूर; जहर खाकर किया सुसाइड

कानपुर में पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. मौत से पहले अस्पताल में रिकॉर्ड किए गए वायरल वीडियो में उसने कहा, "अगर बच गई तो इन्हीं (प्रेमी) के साथ रहूंगी, मर जाऊं तो इनका कुछ मत करना, ये बेकसूर हैं." हालांकि, महिला की मौत के बाद पिता ने प्रेमी और उसके परिवार पर बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए बिधनू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार

कानपुर के मझवन की रहने वाली धर्मवीर की बेटी मानसी की शादी 3 साल पहले फतेहपुर में हुई थी. शादी के लगभग एक साल बाद मानसी की इंस्टाग्राम पर मनहावन के पास के गांव के युवक मनीष से दोस्ती हो गई. यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लगभग 6 महीने पहले मानसी अपने पति का घर छोड़कर मनीष के साथ भाग निकली और कानपुर के बिधनू इलाके में रहने लगी.

मरते दम तक प्रेमी का साथ

9 तारीख को मानसी ने पता नहीं क्यों जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. मनीष के घरवालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया. रविवार को, जब मानसी की हालत गंभीर बनी हुई थी और नाक में ऑक्सीजन नली लगी थी, उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कराया.

इस वीडियो में मानसी ने अपने प्रेमी को बेकसूर बताते हुए कहा, "मैं 6 महीने से इन्हीं के साथ रह रही थी. बच गई तो इन्हीं के साथ अपने प्यार के साथ रहूंगी, अगर मर जाऊं तो इनका बुरा मत करना, ये सब बेकसूर हैं."

पिता का आरोप- 'मेरी बेटी की हत्या हुई'

वीडियो वायरल होने के बाद मानसी की मौत हो गई. पुलिस ने मानसी के पिता धर्मवीर को सूचना दी. पिता ने अस्पताल पहुंचकर सीधे मनीष पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि मनीष उसे किसी से बात नहीं करने देता था, वह चोरी-छिपे मौसी की बेटी से बात करती थी, उसे परेशान किया गया, तभी उसने सुसाइड किया.

फिलहाल, पुलिस ने बिधनू थाने में मनीष और उसके परिवार वालों पर रिपोर्ट दर्ज की है. एसीपी कृष्णकांत यादव का कहना है कि पिता की शिकायत पर जांच की जा रही है और वीडियो भी संज्ञान में है.

