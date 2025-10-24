हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर भीषण हादसा, बाइक से टक्कर के बाद बस में लगी आग, 11 लोगों की मौत

Hyderabad-Bangalore Bus Tragedy: कर्नूल जिले के कल्लूर मंडल के चिन्णाटेकुर इलाके में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही कावेरी ट्रैवल्स की बस अचानक आग की चपेट में आ गई. हादसा इतना भयानक था कि पूरी बस कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई. इस हादसे में 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. साथ ही कई गंभीर रूप से जल गए हैं.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हाईवे पर बस की टक्कर एक दोपहिया वाहन से हुई, जिसके बाद आग लग गई. हादसे के समय बस में दर्जनों यात्री सवार थे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कई लोगों के हादसे में मौत हो गई है, जबकि लगभग दर्जन भर यात्री किसी तरह इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने में सफल रहे. सभी घायलों को इलाज के लिए कर्नूल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.
स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुटी. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बस में कुल कितने यात्री सवार थे.
यह भी पढ़ें: शादी का वादा, शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव... बेंगलुरु में शख्स के खिलाफ महिला की शिकायत
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जताया शोक
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा कि चिन्णाटेकुर इलाके में बस हादसे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है. सरकार घायलों और पीड़ित परिवारों को पूरी मदद देगी.
घटना स्थल की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे हैं, जिससे पूरे राज्य में शोक और चिंता का माहौल है. इस हादसे ने एक बार फिर लंबी दूरी के निजी बस संचालन में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.