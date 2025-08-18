ऐसी भी क्या लड़ाई! पति ने मारा चांटा तो गुस्से में पत्नी ने काट दिया प्राइवेट पार्ट

झारखंड के लोहरदगा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पूरा इलाका हैरान रह गया . पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद का नतीजा इतना खौफनाक होगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी. मामूली झगड़े ने इतना भयानक रूप ले लिया कि गुस्से में पत्नी ने धारदार हथियार से पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला. गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

कैसे हुआ विवाद

रविवार को बिहार उरांव नामक शख्स का अपनी पत्नी से किसी घरेलू मामले को लेकर विवाद हो गया. दोनों के बीच बहस काफी देर तक चलती रही. गुस्सा बढ़ते-बढ़ते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. बताया जाता है कि पति ने गुस्से में पत्नी को थप्पड़ मार दिया. यह घटना पत्नी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपना आपा खो दिया और नतीजा कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. गुस्साई पत्नी ने घर में रखे धारदार हथियार से पति पर हमला बोल दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया.

गांव में अफरा-तफरी का माहौल

जैसे ही इस घटना की खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में सनसनी मच गई. घर में चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि बिहार उरांव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और उसकी हालत बेहद गंभीर है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और पड़ोसी आनन-फानन में उसे लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया और बताया कि मरीज की हालत गंभीर है क्योंकि अत्यधिक खून बह चुका है. डॉक्टरों ने आशंका जताई कि स्थिति और बिगड़ने पर मरीज को रांची मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ सकता है.

Advertisement

अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया, मरीज को अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में लाया गया था. अभी हालत नाजुक बनी हुई है. हम लगातार उसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा.

पुलिस की जांच शुरू

इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ शुरू की. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है.थाना प्रभारी ने कहा कि घटना घरेलू विवाद से जुड़ी प्रतीत होती है. फिलहाल घायल का इलाज कराया जा रहा है. परिजनों और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. आरोपी महिला से भी पूछताछ की जाएगी.

---- समाप्त ----