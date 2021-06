Weather Updates: मई में मौसम का रिकॉर्ड, 121 साल में मई दूसरा सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना, लू चली ही नहीं

May records second highest rainfall in 121 years: मौसम विभाग के मुताबिक, मार्च, अप्रैल और मई 2021 में, सामान्य तौर पर 4 से 6 पश्चिमी विक्षोभ रहते हैं लेकिन इस बार इनकी संख्या नौ तक पहुंच गई. यही कारण रहा है कि देश के कई राज्यों में बिना मौसम बरसात हुई.

May records second highest rainfall in 121 years